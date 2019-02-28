Как реагируют на украинскую музыку на русскоязычном востоке: ответ певца

Украинская группа KOZAK SYSTEM – пример для подражания другим музыкантам. Поскольку они с начала войны активно выступают на востоке Украины, не гастролируют в РФ, да еще и выпускают антироссийские песни.

Об этом рассказал лидер группы KOZAK SYSTEM Иван Леньо в прямом эфире 24 канала.

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Есть ли изменения относительно языка на востоке Украины? Как отмечает певец, изменения есть и они чувствуются. То, что группа уже в который раз гастролирует на востоке – является тому подтверждением. Артист уверен, что многие люди наконец поняли, что независимость Украины невозможна без украинского языка.

Я уверен, что серьезно на украинском языке отразился война, потому что до российской агрессии многие люди не чувствовали присутствия украинского языка в информационном пространстве. Только война открыла людям глаза на то, что наш сосед Россия далеко не дружелюбная страна и даже готова сделать все, чтобы Украины не существовало,

– заявил артист.

"То, что в Украине чаще звучит украинская речь, в частности, в музыке и культуре, говорит о том, что люди начинают любить государственный язык. Ты можешь изучить хоть 5 языков, но Государственный должен знать обязательно", – подчеркнул Иван Леньо.

Каким должен быть язык? По словам лидера группы KOZAK SYSTEM, украинский должен быть ласковым, культурным и умным языком. Иван Леньо рассказал, что с каждым годом украинцы начинают все больше понимать, что пора найти в себе силы выучить язык страны, в которой они живут.

Почему важно принять закон о языке? По мнению специалистов, этот закон важнейший, потому что он регулирует применение государственного языка. С одной стороны, защищает украинский язык, который веками подвергался гонениям со стороны России, и позволяет теперь развиваться должным образом. С другой стороны, не ущемляет языки нацменьшинств.