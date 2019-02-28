Як реагують на українську мову та музику на російськомовному сході: відповідь співака

Український гурт KOZAK SYSTEM – приклад для наслідування іншим музикантам. Оскільки вони з початку війни активно виступають на сході України, не гастролюють у РФ, та ще й випускають антиросійські пісні.

Про це розповів лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо у прямому ефірі 24 каналу.

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Чи є зміни щодо мови на сході України? Як зазначає співак, зміни є і вони відчуваються. Те, що гурт вже вкотре гастролює сходом – є тому підтвердженням. Артист впевнений, що багато людей нарешті зрозуміли, що незалежність України не можлива без української мови.

Я впевнений, що серйозно на українську мову повпливала війна, бо до російської агресії багато людей не відчували присутність української мови в інформаційному просторі. Тільки війна відкрила людям очі на те, що наш сусід Росія далеко не дружелюбна країна та навіть готова зробити все, аби України не існувало,

– заявив артист.

"Те, що в Україні частіше лунає українська мова, зокрема у музиці та культурі, говорить про те, що люди починають любити державну мову. Ти можеш вивчити хоч 5 мов, але державну маєш знати обов’язково", – наголосив Іван Леньо.

Якою має бути мова? За словами лідера гурту KOZAK SYSTEM, українська має бути лагідною, культурною та розумною мовою. Іван Леньо розповів, що з кожним роком українці починають все більше розуміти, що пора знайти в собі сили вивчити мову країни, в якій вони живуть.

Чому важливо прийняти закон про мову? На думку фахівців, цей закон надважливий, тому що він регулює застосування державної мови. З одного боку, захищає українську мову, яка століттями зазнавала утисків з боку Росії, і дозволяє тепер розвиватися належним чином. З іншого боку, не утискає мови нацменшин.