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      Як у різних країнах борються з іншомовною лексикою: цікаві приклади

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      Підтримка державної мови – це дуже важливий процес для кожної держави. Журналісти 24 каналу з'ясували, як у різних країнах Європи борються з вживанням іншомовних слів.

      Надзвичайно показовим для підтримки державної мови є досвід Франції. У 1994 році там ухвалили "Закон про використання французької мови", який забороняє необґрунтоване використання іншомовної лексики в публічній і офіційній мові.

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      За порушення закону – чималий грошовий штраф. Спеціальні цензори стежать за вживанням запозичень у газетах, журналах, на телебаченні й радіо. А ще у Франції щороку оголошують лауреатів конкурсу "Англійський попихач".

      Першим його переможцем став гендиректор компанії Renault Людовик Швейцар – через те, що звіти про діяльність його компанії вели англійською мовою. А у 2002 році до чорного списку потрапила й компанія Dior – за тенденцію давати новій продукції англомовні назви. 

      Луї Швейцер
      Луї Швейцер

      Прийняття закону про захист французької мови стимулювало обговорення аналогічних законопроектів в інших країнах – Німеччині, Румунії та Угорщині. У Польщі ж подібний закон ухвалили ще у 1999 році.

      А от у Німеччині на рекламних листівках із надмірним використанням англіцизмів члени товариства "Німецька мова" ставлять штамп "Говоріть зі мною німецькою" та повертають фірмі.

      Якщо на вітринах магазину присутня іноземна лексика, активісти чіпляють на них плакати з питанням, чи не можна сказати це ж німецькою. Крім того, газета товариства в кожному номері друкує перелік фірм, які ігнорують мову країни, у якій працюють. Ці списки охоче передруковують й інші видання.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: мовне питання Новини України Новини Франції Новини Польщі Угорщина Румунія
      Джерело: 24 канал
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