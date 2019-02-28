00:49
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Новий мовний закон: що пропонують його розробники

      285 Читать новость на русском

      Питання використання державної мови в Україні поки не регулює жоден закон. Тож активісти вже не один місяць закликають депутатів це виправити, адже розгляд відповідного затягнувся аж на 2,5 роки.

      Як було раніше

      У лютому 2018 року Конституційний суд скасував так званий мовний закон "Ківалова-Колесніченка".

      Читайте також: Як у різних країнах борються з іншомовною лексикою: цікаві приклади

      Згідно з ним чиновники мали право спілкуватись й навіть вести документацію російською, якщо третина населення регіону російськомовна. Українці масово протестували проти ухвалення цього закону ще у 2012 році. А до того часу взагалі діяв закон, який ухвалювали ще в УРСР. 

      Що пропонують змінити

      Тепер українські депутати мають розглянути 2,5 тисячі правок до законопроекту. Сам документ впроваджує використання української мови в публічні сфери життя. Наприклад, нею мають послуговуватись всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.

      Мовний закон
      "МОВА" – одне з передвиборчих гасел Петра Порошенка

      Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання. Крім цього, звертатися українською до відвідувачів мають й у закладах харчування та магазинах.

      Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то немає проблеми, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє,
      – зазначив мовний активіст Максим Кобєлєв.

      Водночас в законопроекті передбачили механізми контролю, аби нововведення виконували. Якщо мовні права порушують, можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби. За систематичне порушення заклади теж штрафуватимуть.

      Мовний закон
      "Опоблоківці" переконані, що мовний закон суперечить Конституції України

      А от кримінальну відповідальність за невиконання скасували, аби нівелювати чутки, які поширюють проросійські політики. З тієї ж причини ще в першому читанні скасували й пункт про "мовних інспекторів". А тих, хто спробує запровадити у державі багатомовність, можуть потрапити за ґрати на термін до десяти років.

      Розробники законопроекту наголосили, що сферу побутового спілкування людей законопроект не зачіпатиме, а також в країні й надалі діятимуть закони про мови нацменшин.

      blog_ava
      Драма продовжується: Суспільне розглядає Данилка, як представника України на Євробаченні-2019
      28 лютого
      4820
      Автор: Людмила Кушнір, Анна Калюжна
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство мовне питання
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 28 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      сьогодні , 00:40 Саміт у В’єтнамі: чому Трамп не зміг переконати Кім Чен Ина та що потрібно КНДР
      Світлана Попова 1471
      Син бізнесмена зчинив смертельне ДТП, поки розгляд його іншого злочину затягували
      сьогодні , 00:05 Син бізнесмена зчинив смертельне ДТП, поки розгляд його іншого злочину затягували
      Ірина Шиба 216
      Головні новини 28 лютого: вихід депутатів із фракції БПП і про що домовились Кім Чен Ин і Трамп
      28 лютого , 22:14 Головні новини 28 лютого: вихід депутатів із фракції БПП і про що домовились Кім Чен Ин і Трамп
      1649
      Дякуємо за життя: бойові втрати України в лютому
      28 лютого , 22:00 Дякуємо за життя: бойові втрати України в лютому
      Повернись живим 1558
      Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
      28 лютого , 21:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
      1348
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук