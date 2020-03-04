Новый Кабмин: кое-кто из кандидатов узнал о назначении министром из прессы
В "Слуге народа" в начале марта анонсировали кадровые изменения правительства. Поэтому в СМИ начались появляться имена людей, которых могут назначить на должности министров.
Однако получилось так, что некоторые узнали о своей якобы будущей должности именно из СМИ, пишет Цензор.нет, ссылаясь на собственные источники.
К теме: Зеленский объяснил депутатам, почему он собрал их на внеочередное заседание
Так издание пишет о том, что кандидат на должность министра энергетики Иван Плачков о своей должности узнал сегодня в 10 часов утра от знакомых. А сайту LB.ua он рассказал, что с ним никто даже не вел консультаций по назначению.
Новая волна информации о кадровых ротациях в Кабмине появилась после заседания фракции "Слуг народа" вечером 3 марта. Тогда депутаты начали подтверждать данные, которые ранее распространяли СМИ.
Каким может быть новый Кабмин
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначено Олега Немчинова;
- МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.
Кто останется на своих должностях со старого Кабмина
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий;
- глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.