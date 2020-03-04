Новый Кабмин: кое-кто из кандидатов узнал о назначении министром из прессы

В "Слуге народа" в начале марта анонсировали кадровые изменения правительства. Поэтому в СМИ начались появляться имена людей, которых могут назначить на должности министров.

Однако получилось так, что некоторые узнали о своей якобы будущей должности именно из СМИ, пишет Цензор.нет, ссылаясь на собственные источники.

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Так издание пишет о том, что кандидат на должность министра энергетики Иван Плачков о своей должности узнал сегодня в 10 часов утра от знакомых. А сайту LB.ua он рассказал, что с ним никто даже не вел консультаций по назначению.

Новая волна информации о кадровых ротациях в Кабмине появилась после заседания фракции "Слуг народа" вечером 3 марта. Тогда депутаты начали подтверждать данные, которые ранее распространяли СМИ.

Каким может быть новый Кабмин

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;

главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;

министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;

Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;

на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;

министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;

министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;

министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;

Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначено Олега Немчинова;

МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Кто останется на своих должностях со старого Кабмина