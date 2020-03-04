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      Новый Кабмин: кое-кто из кандидатов узнал о назначении министром из прессы

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      В "Слуге народа" в начале марта анонсировали кадровые изменения правительства. Поэтому в СМИ начались появляться имена людей, которых могут назначить на должности министров.

      Однако получилось так, что некоторые узнали о своей якобы будущей должности именно из СМИ, пишет Цензор.нет, ссылаясь на собственные источники.

      К теме: Зеленский объяснил депутатам, почему он собрал их на внеочередное заседание

      Так издание пишет о том, что кандидат на должность министра энергетики Иван Плачков о своей должности узнал сегодня в 10 часов утра от знакомых. А сайту LB.ua он рассказал, что с ним никто даже не вел консультаций по назначению.

      Новая волна информации о кадровых ротациях в Кабмине появилась после заседания фракции "Слуг народа" вечером 3 марта. Тогда депутаты начали подтверждать данные, которые ранее распространяли СМИ.

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3179430

      Каким может быть новый Кабмин

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышева;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначено Олега Немчинова;
      • МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

      Кто останется на своих должностях со старого Кабмина

      • министр внутренних дел Арсен Аваков;
      • министр юстиции Денис Малюська;
      • министр инфраструктуры Владислав Криклий;
      • глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Верховная Рада Отставка правительства России
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