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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      Новий Кабмін: дехто з кандидатів дізнався про призначення в міністри з преси

      -
      Нові призначення в Кабінеті міністрів / ua.tv

      У "Слузі народу" на початку березня анонсували кадрові зміни уряду. Відтак у ЗМІ почалися з'являтися імена людей, яких можуть призначити на посади міністрів.

      Однак вийшло так, що дехто дізнався про свою нібито майбутню посаду саме зі ЗМІ, а не від влади, пише Цензор.нет, посилаючись на власні джерела.

      До теми: Виступ Зеленського перед відставкою Гончарука: головне

       

      Яким може бути новий Кабмін

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчінова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

      Хто залишиться на своїх посадах зі старого Кабміну

      • очільник МВС Арсен Аваков,
      • міністр юстиції Денис Малюська,
      • міністр інфраструктури Владислав Криклій,
      • очільник Мінцифри Михайло Федоров.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Відставка уряду Росії Верховна Рада Кабінет Міністрів України
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