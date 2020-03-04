Новий Кабмін: дехто з кандидатів дізнався про призначення в міністри з преси

У "Слузі народу" на початку березня анонсували кадрові зміни уряду. Відтак у ЗМІ почалися з'являтися імена людей, яких можуть призначити на посади міністрів.

Однак вийшло так, що дехто дізнався про свою нібито майбутню посаду саме зі ЗМІ, а не від влади, пише Цензор.нет, посилаючись на власні джерела.

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Яким може бути новий Кабмін

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;

МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова ;

; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчінова ;

; МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

Хто залишиться на своїх посадах зі старого Кабміну