Новий Кабмін: дехто з кандидатів дізнався про призначення в міністри з преси
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У "Слузі народу" на початку березня анонсували кадрові зміни уряду. Відтак у ЗМІ почалися з'являтися імена людей, яких можуть призначити на посади міністрів.
Однак вийшло так, що дехто дізнався про свою нібито майбутню посаду саме зі ЗМІ, а не від влади, пише Цензор.нет, посилаючись на власні джерела.
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Яким може бути новий Кабмін
- міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
- очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
- міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
- МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
- на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
- міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
- міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
- міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчінова;
- МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
Хто залишиться на своїх посадах зі старого Кабміну
- очільник МВС Арсен Аваков,
- міністр юстиції Денис Малюська,
- міністр інфраструктури Владислав Криклій,
- очільник Мінцифри Михайло Федоров.
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