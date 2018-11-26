Новый компромисс: военное положение хотят ввести в 10 областях

В Верховной Раде продолжаются переговоры относительно приемлемой редакции закона о введении военного положения в Украине. Сейчас депутаты предложили новый компромисс – ввести военное положение не на всей территории Украины.

Об этом 24 каналу сообщили собственные источники.

Сначала депутаты выступили против введения военного положения на 60 дней, ведь это бы привело к отсрочке выборов Президента Украины. Днем Порошенко выступил с видеообращением к украинцам, в котором заверил, что военное положение введут только на 30 дней.

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Сейчас депутаты дошли до еще одного компромисса – военное положение должны ввести в десяти областях вблизи оккупированного Крыма и России.

Торги при условии закона о введении военного положения продолжаются, однако принципиальным условием депутатов является проведение выборов Президента Украины 31 марта 2019 года.

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Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должно содержаться в Указе Президента.