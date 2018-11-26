Новий компроміс: воєнний стан хочуть запровадити у 10 областях

У Верховній Раді тривають переговори щодо прийнятної редакції закону про введення воєнного стану в Україні. Наразі депутати запропонували новий компроміс – ввести воєнний стан не на всій території України.

Про це 24 каналу повідомили власні джерела.

Спершу депутати виступили проти введення воєнного стану на 60 днів, адже це б призвело до відтермінування виборів Президента України. Вдень Порошенко виступив із відеозверненням до українців, в якому запевнив, що воєнний стан введуть лише на 30 днів.

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Наразі депутати дійшли до ще одного компромісу – воєнний стан мають ввести у десяти областях поблизу окупованого Криму та Росії.

Торги за умови закону щодо введення воєнного стану тривають, однак принциповою умовою депутатів є проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року.

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Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента.