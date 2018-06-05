Новый посол США в Германии попал в громкий политический скандал

Немецкие политики обвиняют нового посла США Ричарда Гренелла в нарушении протокола во время интервью для издания Breitbart London, в котором он заявил о стремлении укрепить позиции консерваторов по всей Европе.

"Левые" Германии и экс-глава СДПГ Мартин Шульц считают, что поведение американского посла является беспрецедентным для дипломата, поэтому он должен быть немедленно отстранен от должности и выслан из страны, передает сайт телеканала N-TV.

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Как отмечается, Гренелл в интервью правопопулистской платформе Breitbart London призвал к укреплению консервативных и антимигрантских сил в Европе. Еще одной причиной возмущения действиями американского посла стало то, что он пригласил австрийского канцлера Себастьяна Курца, критика политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель, на обед 13 июня.

То, что делает этот человек, является беспрецедентным для международной дипломатии,

– подчеркнул Шульц.

По его словам, вместо того, чтобы проявлять нейтральное отношение к стране, в которой находится, "посол США действует как представитель политического движения". Если бы немецкий посол в Вашингтоне заявил, что он находится там, чтобы укрепить позиции демократов, его бы немедленно выкинули из США, добавил Шульц.

Относительно скандального интервью, то в нем Гренелл отметил, что победа Дональда Трампа дала людям возможность заявить, что они просто не допустят, чтобы политические круги в Европе еще до выборов решали, кто на них победит и кто может выставлять свою кандидатуру. Он также подчеркнул, что хочет укрепить позиции "других консерваторов по всей Европе", поскольку, по его мнению, в ЕС наблюдается массовый энтузиазм относительно "консервативной политики" из-за провала "левых" концепций.

"Кроме того, представитель США назвал Курца "рок-звездой" европейской политики. Ранее Гренелл встречался с еще одним критиком политики Меркель – Енсом Шпаном. Зато канцлер Германии пока не комментировала скандал вокруг Гренелла. На встрече с израильским премьер-министром Нетаньяху она лишь отметила, что с послом США будут проводить беседы во внешнеполитическом ведомстве Германии", – сообщается на сайте немецкого телеканала.

Гренелла попросили объяснить свои высказывания в среду, 6 июня, когда он впервые посетит Министерство иностранных дел ФРГ.

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