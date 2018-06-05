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Новий посол США в Німеччині потрапив у гучний політичний скандал

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Німецькі політики вимагають вислати з ФРН нового посла США
Німецькі політики вимагають вислати з ФРН нового посла США / AP

Німецькі політики звинувачують нового посла США Річарда Гренелла у порушенні протоколу під час інтерв'ю для видання Breitbart London, в якому він заявив про прагнення укріпити позиції консерваторів по всій Європі.

"Ліві" Німеччини та екс-глава СДПН Мартін Шульц вважають, що поведінка американського посла є безпрецедентною для дипломата, тому він повинен бути негайно відсторонений від посади і висланий з країни, передає сайт телеканалу N-TV.

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Як зазначається, Гренелл в інтерв'ю правопопулістській платформі Breitbart London закликав до зміцнення консервативних і антимігрантських сил в Європі. Ще однією причиною обурення діями американського посла стало те, що він запросив австрійського канцлера Себастьяна Курца, критика політики канцлера ФРН Ангели Меркель, на обід 13 червня.

Те, що робить ця людина, є безпрецедентним для міжнародної дипломатії,
– підкреслив Шульц.

За його словами, замість того, щоб проявляти нейтральне ставлення до країни, в якій перебуває, "посол США діє як представник політичного руху". Якби німецький посол у Вашингтоні заявив, що він перебуває там, щоб зміцнити позиції демократів, його б негайно викинули зі США, додав Шульц.

Щодо скандального інтерв'ю, то в ньому Гренелл зауважив, що перемога Дональда Трампа дала людям можливість заявити, що вони просто не допустять, щоб політичні кола в Європі ще до виборів вирішували, хто на них переможе і хто може виставляти свою кандидатуру. Він також підкреслив, що хоче зміцнити позиції "інших консерваторів по всій Європі", оскільки, на його думку, в ЄС спостерігається масовий ентузіазм щодо "консервативної політики" через провал "лівих" концепцій.

"Окрім того, представник США назвав Курца "рок-зіркою" європейської політики. Раніше Гренелл зустрічався ще з одним критиком політики Меркель – Єнсом Шпаном. Натомість канцлер Німеччини поки не коментувала скандал навколо Гренелла. На зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Нетаньягу вона лише зазначила, що з послом США проводитимуть бесіди у зовнішньополітичному відомстві Німеччини", – повідомляється на сайті німецького телеканалу. 

Гренелла попросили пояснити свої висловлювання в середу, 6 червня, коли він вперше відвідає Міністерство закордонних справ ФРН.

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Теги: Новини політики Новини США Скандал
Джерело: 24 Канал
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