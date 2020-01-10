Новый представитель Украины в ООН сразу же напомнил России о Крыме

Вскоре после своего назначения на пост представителя Украины в ООН Сергей Кислица принял участие в общих дебатах о соблюдении устава Организации. Он сразу же напомнил Организации Объединенных Наций и России о еще оккупированном Крыме, что, по его словам, является наиболее грубым нарушением устава.

Кто бы что ни говорил, но временная оккупация и аннексия полуострова Крым является грубым нарушением устава ООН и останется таким в учебниках по истории, передает слова дипломата представительство Украины при ООН.

К слову: Эстония заверила, что война в Украине постоянно будет на повестке дня Совбеза ООН

Он также отметил, что война на Востоке Украины за последние шесть лет унесла жизни 14 тысяч человек, оставила ранеными еще 30 тысяч, а миллионы людей были вынуждены стать переселенцами.

Я твердо убежден в незаменимой роли, которую Совет Безопасности может и должен играть в реализации первоочередной цели – поддержания международного мира и безопасности, а также в привлечении к ответственности виновных в нарушении международного права,

– заявил Сергей Кислица.

Что известно о Кислице и его назначении?Сергей Кислица – заместитель министра иностранных дел Украины с 2014 года. Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в ряде дипломатических представительств Украины:



советник посольства Украины в США;

член делегации Украины на Генассамблее ООН;

член комитета Совета Европы;

представитель Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО;

помощник миссии Украины при НАТО.



В декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата представителем Украины при Организации Объединенных Наций.