Новий представник України в ООН одразу ж нагадав Росії про Крим

Невдовзі після свого призначення на пост представника України в ООН Сергій Кислиця взяв участь у загальних дебатах про дотримання статуту Організації. Він одразу ж нагадав Організації Об'єднаних Націй та Росії про досі окупований Крим, що, за його словами, є найбільш грубим порушенням статуту.

Хто б що не казав, але тимчасова окупація та анексія півострова Крим є найгрубшим порушенням статуту ООН і залишиться таким у підручниках з історії, передає слова дипломата представництво України при ООН.

До слова: Естонія запевнила, що війна в Україні постійно буде на порядку денному Радбезу ООН

Він також наголосив, що війна на Сході України за останні шість років забрала життя 14 тисяч осіб, залишила пораненими ще 30 тисяч, а мільйони людей були змушені стати вимушеними переселенцями.

Я твердо переконаний у незамінній ролі, яку Рада Безпеки може і повинна відігравати у реалізації першочергової цілі – підтримки міжнародного миру і безпеки, а також у притягненні до відповідальності винних у порушенні міжнародного права,

– заявив Сергій Кислиця.

Що відомо про Кислицю і його призначення?Сергій Кислиця – заступник міністра закордонних справ України з 2014 року. Працює у структурі МЗС України з 1992 року. За цей час працював у низці дипломатичних представництв України:



радник посольства України у США;

член делегації України на Генасамблеї ООН;

член комітету Ради Європи;

представник України у виконавчій раді ЮНЕСКО;

помічник місії України при НАТО.



У грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив дипломата представником України при Організації Об'єднаних націй.