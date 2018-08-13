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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новый саммит КНДР и Южной Кореи: лидеры встретятся в сентябре

11 Читати новину українською
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин / AP

Двусторонний саммит лидеров КНДР и Южной Кореи состоится в сентябре этого года в Пхеньяне.

Об этом договорились делегации от Южной Кореи и КНДР в понедельник, 13 августа, сообщает агентство Yonhap.

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"Мы согласились провести межкорейский саммит в сентябре в Пхеньяне", – говорится в совместном заявлении корейских делегаций.

Однако точную дату пока не назвали.

Также в заявлении отмечается, что делегации рассмотрели выполнение договоренностей Пханмунджомской декларации и провели консультации по их активной имплементации.

Если саммит в сентябре состоится, то это будет третья встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном после их встреч в апреле и мае.

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник, 13 августа, делегации от Южной Кореи и КНДР проведут переговоры по организации нового саммита лидеров двух стран.

Теги: Новости политики Ким Чен Ын Южная Корея КНДР
Источник: 24 Канал
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