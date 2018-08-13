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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Новий саміт КНДР та Південної Кореї: лідери зустрінуться у вересні

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Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін
Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін / AP

Двосторонній саміт лідерів КНДР та Південної Кореї відбудеться у вересні цього року у Пхеньяні.

Про це домовилися делегації від Південної Кореї і КНДР у понеділок, 13 серпня, повідомляє агентство Yonhap.

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"Ми погодились провести міжкорейський саміт у вересні у Пхеньяні", – йдеться у спільній заяві корейських делегацій.

Проте точної дати поки не названо.

Також у заяві зазначається, що делегації розглянули виконання домовленостей Пханмунджомської декларації та провели консультації щодо їх активної імплементації.

Якщо саміт у вересні відбудеться, то це буде третя зустріч між президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і лідером КНДР Кім Чен Ином після їх зустрічей у квітні й травні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у понеділок, 13 серпня, делегації від Південної Кореї і КНДР проведуть переговори щодо організації нового саміту лідерів двох країн.

Теги: Новини політики КНДР Південна Корея Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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