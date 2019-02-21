Новый тренд российской молодежи – побей "мента"
В России среди подростков появился новый вид спорта – побей милиционера. Это не обязательно представитель полиции, может подойти и любой представитель путинской власти.
Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.
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По его словам, новости о подобных инцидентах в феврале стали появляться с удивительной частотой. В начале февраля в Дагестане произошла массовая драка между местной молодежью и сотрудниками полиции, которые начали стрелять по машине одного из подростков.
Массовая драка в Дагестане
В результате драки двое полицейских оказались на больничных койках.
Не прошло и недели, как в Москве молодые люди бросили пустую бутылку в машину подполковника ФСБ. Когда он в ярости вылез из нее, чтобы наказать болванов, они его избили и разбежались. 12 февраля в городе Ленинск-Кузнецкий подростки отдыхали в кафе, потом вызвали полицию, а когда она приехала, начали бить сразу пятерых,
– рассказал Яковина.
18 февраля в Москве задержали школьника, который просто на спор толкнул полицейского "в область спины". Дело было в самом центре столицы России – на Манежной площади.
19 февраля тенденция продолжилась: на юге Москвы пострадал инспектор по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД. Подростки налетели толпой на лейтенанта, избили его и разбежались. По официальной информации, это было ограбление, однако по материалам дела, у пострадавшего ничего не пропало.
"Раньше такие инциденты были крайне редкими. Однако сейчас стали происходить почти каждый день. Почти все они настроены оппозиционно, почти все ненавидят власть, прокуроров и полицию, которая бьет их на митингах. При этом они точно знают, что в тюрьму их никто не посадит в силу возраста. Поэтому они совершенно спокойно могут толкать полицейских, ничего им за это не будет", – предположил журналист.
Видео полного выпуска блога "Безумный мир" Ивана Яковины за 21 февраля 2019 года:
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