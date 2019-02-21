Новий тренд російської молоді – побий "мента"

У Росії серед підлітків з'явився новий вид спорту – побий міліціонера. Це не обов'язково представник поліції, може підійти і будь-який представник путінської влади.

Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" сказав Іван Яковина.

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За його словами, новини про подібні інциденти в лютому стали з'являтися з дивовижною частотою. На початку лютого в Дагестані сталася масова бійка між місцевою молоддю та співробітниками поліції, які почали стріляти по машині одного з підлітків.



Масова бійка в Дагестані

В результаті бійки двоє поліцейських опинилися на лікарняних ліжках.

Не минуло й тижня, як в Москві молоді люди кинули порожню пляшку в машину підполковника ФСБ. Коли він в люті виліз з неї, щоб покарати телепнів, вони його побили і розбіглися. 12 лютого в місті Ленінськ-Кузнецький підлітки відпочивали в кафе, потім викликали поліцію, а коли вона приїхала, почали бити відразу п'ятьох,

– розповів Яковина.

18 лютого в Москві затримали школяра, який просто на спір штовхнув поліцейського "в область спини". Справа була в самому центрі столиці Росії – на Манежній площі.

19 лютого тенденція продовжилася: на півдні Москви постраждав інспектор з особливо важливих доручень департаменту діловодства МВС. Підлітки налетіли юрбою на лейтенанта, побили його і розбіглися. За офіційною інформацією, це було пограбування, однак за матеріалами справи, у потерпілого нічого не пропало.

"Раніше такі інциденти були вкрай рідкісними. Проте зараз стали відбуватися майже кожен день. Майже всі вони налаштовані опозиційно, майже всі ненавидять владу, прокурорів і поліцію, яка б'є їх на мітингах. При цьому вони точно знають, що в тюрму їх ніхто не посадить в силу віку. Тому вони абсолютно спокійно можуть штовхати поліцейських, нічого їм за це не буде", – припустив журналіст.

Відео повного випуску блогу "Безумный мир" Івана Яковини за 21 лютого 2019: