09:12
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Новий тренд російської молоді – побий "мента"

      485 Читать новость на русском
      У Росії молодь б'є поліцію
      У Росії молодь б'є поліцію / Фото з відкритих джерел

      У Росії серед підлітків з'явився новий вид спорту – побий міліціонера. Це не обов'язково представник поліції, може підійти і будь-який представник путінської влади.

      Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" сказав Іван Яковина.

      Читайте також: "Вони ж там сидять і все слухають, а так не будуть", – Путін про ізоляцію інтернету в Росії

      За його словами, новини про подібні інциденти в лютому стали з'являтися з дивовижною частотою. На початку лютого в Дагестані сталася масова бійка між місцевою молоддю та співробітниками поліції, які почали стріляти по машині одного з підлітків.

      бійка Дагестан Росія путін Кавказ
      Масова бійка в Дагестані

      В результаті бійки двоє поліцейських опинилися на лікарняних ліжках.

      Не минуло й тижня, як в Москві молоді люди кинули порожню пляшку в машину підполковника ФСБ. Коли він в люті виліз з неї, щоб покарати телепнів, вони його побили і розбіглися. 12 лютого в місті Ленінськ-Кузнецький підлітки відпочивали в кафе, потім викликали поліцію, а коли вона приїхала, почали бити відразу п'ятьох,
      – розповів Яковина.

      18 лютого в Москві затримали школяра, який просто на спір штовхнув поліцейського "в область спини". Справа була в самому центрі столиці Росії – на Манежній площі.

      19 лютого тенденція продовжилася: на півдні Москви постраждав інспектор з особливо важливих доручень департаменту діловодства МВС. Підлітки налетіли юрбою на лейтенанта, побили його і розбіглися. За офіційною інформацією, це було пограбування, однак за матеріалами справи, у потерпілого нічого не пропало.

      "Раніше такі інциденти були вкрай рідкісними. Проте зараз стали відбуватися майже кожен день. Майже всі вони налаштовані опозиційно, майже всі ненавидять владу, прокурорів і поліцію, яка б'є їх на мітингах. При цьому вони точно знають, що в тюрму їх ніхто не посадить в силу віку. Тому вони абсолютно спокійно можуть штовхати поліцейських, нічого їм за це не буде", – припустив журналіст.

      Відео повного випуску блогу "Безумный мир" Івана Яковини за 21 лютого 2019:

       

      blog_ava
      Комаровський назвав найкорисніші напої для дітей
      сьогодні
      1199
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 08:08 Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
      126
      Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      сьогодні , 08:00 Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      Іван Яковина 400
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 лютого , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 2310
      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      20 лютого , 19:43 Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      1203
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      20 лютого , 19:31 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 11883
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук