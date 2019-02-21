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      Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы

      Безумный мир 415 Читать новость на русском

      Хорошая новость пришла из США – о выдвижении в президенты объявил сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс. О своих планах он рассказал в эфире телеканала CBS News и еще он собирается провести большой митинг сторонников в Нью-Йорке, откуда он родом.

      Сандерс – это сын еврейских иммирантов из Польши, причем, как я понимаю, мать его была откуда-то с Галичины.

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      Он не состоит ни в Демократической, ни в Республиканской партии, но при этом намного ближе к первым, чем ко вторым.

      Трамп США Сандерс
      Новый кандидат в президенты США – Берни Сандерс

      Его программа, если в двух словах, примерно такова: введение по всей Америке минимальной зарплаты в 15 долларов в час, обеспечение всех жителей страны бесплатной медициной, введение бесплатного высшего образования для всех желающих, а также активная борьба с глобальным изменением климата.

      Финансировать все это он собирается за счет снижения расходов на силовые структуры, а также за счет налогов на сверхприбыли самых богатых людей и гигантских корпораций, которые сейчас почти ничего не платят в бюджет.

      Кроме того, важная часть программы Сандерса – это борьба с цветущей в Вашингтоне коррупцией. У сенатора из Вермонта репутация абсолютно честного и неподкупного политика. За почти сорок лет политической карьеры никто ни разу не поймал его на воровстве, кумовстве или чем-то из этой серии.

      Многие, напротив, смеются, что он очень скромно одевается, не в костюмы и галстуки за 10 тысяч долларов, как его оппоненты. Сандерс на прошлых выборах считался маргинальным, малоизвестным кандидатом, однако его честность и разумная программа едва не принесли ему победы в демократческих праймериз.

      Хиллари Клинтон и ее сторонникам в Демократической партии пришлось тогда мухлевать изо всех сил, чтобы вырвать победу для нее. Как видим, это ей не помогло, она с треском проиграла Дональду Трампу.

      Хіларі Сандерс Трамп вибори в США
      Хиллари Клинтон и Берни Сандерс были конкурентами

      Сейчас Сандерса знает вся страна, поэтому, я надеюсь, что такой номер не пройдет. Да и демократы, наученные горьким опытом прошлого раза, едва ли снова начнут мухлевать.

      Единственное, что сейчас может помешать сенатору победить на выборах 2020 года – это его возраст. Сейчас ему 77 лет, а на момент выборов будет уже 78. Впрочем, Дональд Трамп всего на три года моложе.

      Более того, американская медицина и здоровый образ жизни творят чудеса. Здоровье 70-летнего богатого и непьющего американца ничем не хуже здоровья 50-летнего небогатого и поддающего восточного европейца. Я даже думаю, что лучше.

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      Сандерс – крепкий и сухой старикашка, еще долго протянет. Ну а если нет, то я уверен, что вице-президента он себе выберет очень доситойного. 

      Охота на полицию в России

      Очень странные дела с начала этого года стали происходить в России. Среди местных подростков, похоже, появился новый вид спорта – избей мента. Имеется в виду не обязательно представитель полиции, подойдет любой представитель путинской власти.

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      Новости о подобных инцидентах в феврале стали появляться с удивительной частотой. В начале февраля в Дагестане произошла массовая драка между местной молодежью и сотрудниками полиции, которые начали стрелять по машине одного из подростков.

      В результате побоища двое полицейских оказались на больничных койках. Я тогда этому событию не придал внимания: Кавказ, горячая кровь, там такое случается постоянно.


      Массовая драка в Дагестане

      Но потом примерно то же самое началось и в других регионах России. Не прошло и недели, как в Москве какие-то молодые люди кинули пустую бутылку в машину подполковника ФСБ. Когда он в ярости вылез из нее, чтобы наказать оболтусов, они его избили и разбежались.

      12 февраля в городе Ленинск-Кузнецкий подростки отдыхали в кафе, потом вызвали полицию, а когда она приехала, начали избивать приехавших, причем сразу пятерых.

      Прошла еще неделя. Выяснилось, что Ханты-Мансийском округе уже третий месяц за решеткой сидит старшеклассник, которого подозревают в организации нападения на местного районного прокурора.

      По версии следствия, банда подростков выследила Игоря Банникова и отпинала его. Кто там прав, а кто виноват - не наше дело сейчас. Важно то, что и тут группа подростков побила наглого российского силовика.

      18 февраля в Москве задержали школьника, который просто на спор пнул полицая цитата "в область спины". Если называть вещи своими именами, он дал хорошего поджопника командиру роты 2-го Оперативного полка управления МВД по Москве. Дело было в самом центре столицы России - на Манежной площади.

      И уже 19 февраля тенденция продолжилась: на юге Москвы пострадал инспектор по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД. Подростки налетели толпой на лейтенанта, отпинали его и разбежались. По официальной информации, это было ограбление, однако по материалам дела, у пострадавшего ничего не пропало.

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      Тут что важно отметить. Раньше такие инциденты были крайне редкими. Может быть, пару раз в год. Но сейчас стали происходить почти каждый день. Я подозреваю, что вот эти поджопники на спор – это какая-то новая мода в среде российских школьников.

      Почти все они настроены оппозиционно, почти все ненавидят власть, прокуроров и полицию, которая избивает их на митингах. При этом они точно знают, что в тюрьму их никто не посадит в силу малого возраста. Поэтому они совершенно спокойно могут пинать полицейских, ничего им за это не будет.

      Но, как мне кажется, у этого всплеска насилия есть и еще одна важная причина. Выборов в России нет, парламента – тоже нет, честных судов никогда и не было. Свободная пресса почти уничтожена. А социальные лифты не работают. У молодых людей нет ни единого шанса вырваться из нищеты, в которой живут их родители.

      Тех, кто пытается протестовать, на митингах ловят, избивают и сажают полицейские. В результате у молодых людей остается лишь один способ донести свое недовольство до руководтства страны.

      Путін Росія
      Молодые люди хотят донести свое недовольство до руководтства страны

      Это настоящие диверсии против власти, отлов и избиение ее представителей. Раньше такая позиция казалась глупой и радикальной. Сейчас же для россиян она стала в общем, нормальной и даже социально одобряемой.

      Абсолютно лояльное Путину российское интернет-издание Lenta.Ru очередную новость об избиении полицейского назвало "Спасай Россию".

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      Видите, даже сторонники Путина не имеют ничего против отлова и избиения полицейских. Эта смена настроения для России даже важнее, чем какие-нибудь выборы или новое правительство. И для нас это очень хорошая новость.

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Відеоблоги Безумный мир Новини США Дональд Трамп Гілларі Клінтон
      Джерело: 24 канал
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