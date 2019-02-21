Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы

Хорошая новость пришла из США – о выдвижении в президенты объявил сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс. О своих планах он рассказал в эфире телеканала CBS News и еще он собирается провести большой митинг сторонников в Нью-Йорке, откуда он родом.

Сандерс – это сын еврейских иммирантов из Польши, причем, как я понимаю, мать его была откуда-то с Галичины.

Читайте також: "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа

Он не состоит ни в Демократической, ни в Республиканской партии, но при этом намного ближе к первым, чем ко вторым.



Новый кандидат в президенты США – Берни Сандерс

Его программа, если в двух словах, примерно такова: введение по всей Америке минимальной зарплаты в 15 долларов в час, обеспечение всех жителей страны бесплатной медициной, введение бесплатного высшего образования для всех желающих, а также активная борьба с глобальным изменением климата.

Финансировать все это он собирается за счет снижения расходов на силовые структуры, а также за счет налогов на сверхприбыли самых богатых людей и гигантских корпораций, которые сейчас почти ничего не платят в бюджет.

Кроме того, важная часть программы Сандерса – это борьба с цветущей в Вашингтоне коррупцией. У сенатора из Вермонта репутация абсолютно честного и неподкупного политика. За почти сорок лет политической карьеры никто ни разу не поймал его на воровстве, кумовстве или чем-то из этой серии.

Многие, напротив, смеются, что он очень скромно одевается, не в костюмы и галстуки за 10 тысяч долларов, как его оппоненты. Сандерс на прошлых выборах считался маргинальным, малоизвестным кандидатом, однако его честность и разумная программа едва не принесли ему победы в демократческих праймериз.

Хиллари Клинтон и ее сторонникам в Демократической партии пришлось тогда мухлевать изо всех сил, чтобы вырвать победу для нее. Как видим, это ей не помогло, она с треском проиграла Дональду Трампу.



Хиллари Клинтон и Берни Сандерс были конкурентами

Сейчас Сандерса знает вся страна, поэтому, я надеюсь, что такой номер не пройдет. Да и демократы, наученные горьким опытом прошлого раза, едва ли снова начнут мухлевать.

Единственное, что сейчас может помешать сенатору победить на выборах 2020 года – это его возраст. Сейчас ему 77 лет, а на момент выборов будет уже 78. Впрочем, Дональд Трамп всего на три года моложе.

Более того, американская медицина и здоровый образ жизни творят чудеса. Здоровье 70-летнего богатого и непьющего американца ничем не хуже здоровья 50-летнего небогатого и поддающего восточного европейца. Я даже думаю, что лучше.

Читайте також: Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику

Сандерс – крепкий и сухой старикашка, еще долго протянет. Ну а если нет, то я уверен, что вице-президента он себе выберет очень доситойного.

Охота на полицию в России

Очень странные дела с начала этого года стали происходить в России. Среди местных подростков, похоже, появился новый вид спорта – избей мента. Имеется в виду не обязательно представитель полиции, подойдет любой представитель путинской власти.

Читайте також: Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адское чумное болото

Новости о подобных инцидентах в феврале стали появляться с удивительной частотой. В начале февраля в Дагестане произошла массовая драка между местной молодежью и сотрудниками полиции, которые начали стрелять по машине одного из подростков.

В результате побоища двое полицейских оказались на больничных койках. Я тогда этому событию не придал внимания: Кавказ, горячая кровь, там такое случается постоянно.



Массовая драка в Дагестане

Но потом примерно то же самое началось и в других регионах России. Не прошло и недели, как в Москве какие-то молодые люди кинули пустую бутылку в машину подполковника ФСБ. Когда он в ярости вылез из нее, чтобы наказать оболтусов, они его избили и разбежались.



12 февраля в городе Ленинск-Кузнецкий подростки отдыхали в кафе, потом вызвали полицию, а когда она приехала, начали избивать приехавших, причем сразу пятерых.

Прошла еще неделя. Выяснилось, что Ханты-Мансийском округе уже третий месяц за решеткой сидит старшеклассник, которого подозревают в организации нападения на местного районного прокурора.

По версии следствия, банда подростков выследила Игоря Банникова и отпинала его. Кто там прав, а кто виноват - не наше дело сейчас. Важно то, что и тут группа подростков побила наглого российского силовика.

18 февраля в Москве задержали школьника, который просто на спор пнул полицая цитата "в область спины". Если называть вещи своими именами, он дал хорошего поджопника командиру роты 2-го Оперативного полка управления МВД по Москве. Дело было в самом центре столицы России - на Манежной площади.

И уже 19 февраля тенденция продолжилась: на юге Москвы пострадал инспектор по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД. Подростки налетели толпой на лейтенанта, отпинали его и разбежались. По официальной информации, это было ограбление, однако по материалам дела, у пострадавшего ничего не пропало.

Читайте також: Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент

Тут что важно отметить. Раньше такие инциденты были крайне редкими. Может быть, пару раз в год. Но сейчас стали происходить почти каждый день. Я подозреваю, что вот эти поджопники на спор – это какая-то новая мода в среде российских школьников.

Почти все они настроены оппозиционно, почти все ненавидят власть, прокуроров и полицию, которая избивает их на митингах. При этом они точно знают, что в тюрьму их никто не посадит в силу малого возраста. Поэтому они совершенно спокойно могут пинать полицейских, ничего им за это не будет.

Но, как мне кажется, у этого всплеска насилия есть и еще одна важная причина. Выборов в России нет, парламента – тоже нет, честных судов никогда и не было. Свободная пресса почти уничтожена. А социальные лифты не работают. У молодых людей нет ни единого шанса вырваться из нищеты, в которой живут их родители.

Тех, кто пытается протестовать, на митингах ловят, избивают и сажают полицейские. В результате у молодых людей остается лишь один способ донести свое недовольство до руководтства страны.



Молодые люди хотят донести свое недовольство до руководтства страны

Это настоящие диверсии против власти, отлов и избиение ее представителей. Раньше такая позиция казалась глупой и радикальной. Сейчас же для россиян она стала в общем, нормальной и даже социально одобряемой.

Абсолютно лояльное Путину российское интернет-издание Lenta.Ru очередную новость об избиении полицейского назвало "Спасай Россию".

Читайте також: Трамп идет на войну: в США начинается большое расследование

Видите, даже сторонники Путина не имеют ничего против отлова и избиения полицейских. Эта смена настроения для России даже важнее, чем какие-нибудь выборы или новое правительство. И для нас это очень хорошая новость.