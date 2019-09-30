13:59
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ

      Новый закон о добыче янтаря: Гончарук рассказал, что изменится

      95 Читати новину українською
      Добыча янтаря в Ровненской области
      Добыча янтаря в Ровненской области / slovoidilo.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскрыл подробности законопроекта, регулирующего добычу янтаря. Правительство решило криминализировать нелегальный вывоз драгоценных камней из Украины.

      По словам премьера, сегодня так называемые старатели получают лишь 20% от возможной добычи янтаря. Остальные 80% камней остаются под землей.

      Это интересно: "Янтарная мафия" добралась до Польши: контрабандисты представились сотрудниками спецслужб

      Старатели и парамилитарные бандитские группировки с помощью мотопомп вымывают только то, что на поверхности. Потом янтарь нелегально  вывозят в Польшу и страны Балтии. Там делают документы, там оседают налоги. Потом все это продается в Китай и оттуда мы получаем уже готовые украшения,
      – рассказал Гончарук.

      Глава правительства сообщил, что новый законпроект, предложенный президентом Зеленским, будет предусматривать следующие шаги:

      ​– запретить экспорт необработанного янтаря-сырца;
      ​– криминализировать нелегальный вывоз янтаря;
      – упростить процедуру получения документов на официальную деятельность на территории, где будет добываться янтарь.

      После того как изымут остаток янтаря, по словам Гончарука, будет проведена рекультивация этих земель.

      Важно: Сможет ли Зеленский победить янтарную мафию

      Как будут наказывать за незаконную добычу янтаря?

      Президент предлагает дополнить Уголовный Кодекс новой статьей 240-1 "Незаконная добыча янтаря". В этой статье определено, что незаконная добыча янтаря наказывается:

      • штрафом от 700 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 11,9 тысячи до 51 тысячи гривен;
      • или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

      За реализацию, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку незаконно добытого янтаря

      • будут штрафовать на суммы от 51 тысячи до 170 тысяч гривен;
      • или будут наказывать ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

      За такое же преступление, но совершенное по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в значительных размерах, на территориях или объектах природно-заповедного фонда, будут лишать свободы на срок от 4 до 7 лет.

      Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, что в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (17 гривен), указано в тексте проекта. В случае принятия, этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

      Что известно о незаконной добыче янтаря в Украине?Масштабная нелегальная добыча янтаря происходит в Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Несколько раз в этих регионах вспыхивали стычки между правоохранителями и нелегальными копателями.

      По неофициальным данным, не менее 90% нелегальной добычи янтаря покрывают правоохранители. По словам житомирских старателей, существует неписаная схема пропусков на клондайк. Цена одного "билета" (правда, сроки его действия точно неизвестны), распространяемого крышующими силовиками колеблется в пределах 1-1,5 тысячи долларов.

      За последние 5 лет ГПУ отчиталась о десятках задержанных по "янтарным делам". Так, по данным НАБУ, на самом высоком уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Однако дела по ним так ничем и не завершились.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      18563
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Янтарь
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Законопроект имени Коломойского
      сегодня , 13:01 Законопроект имени Коломойского
      319
      ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины
      сегодня , 12:27 ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины
      Женя Котик 81
      Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      сегодня , 11:30 Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      Віталій Дейнега 50
      Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      сегодня , 08:40 Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 1053
      Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      сегодня , 08:20 Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
      Ігор Саджениця 373
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук