Новый закон о добыче янтаря: Гончарук рассказал, что изменится

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук раскрыл подробности законопроекта, регулирующего добычу янтаря. Правительство решило криминализировать нелегальный вывоз драгоценных камней из Украины.

По словам премьера, сегодня так называемые старатели получают лишь 20% от возможной добычи янтаря. Остальные 80% камней остаются под землей.

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Старатели и парамилитарные бандитские группировки с помощью мотопомп вымывают только то, что на поверхности. Потом янтарь нелегально вывозят в Польшу и страны Балтии. Там делают документы, там оседают налоги. Потом все это продается в Китай и оттуда мы получаем уже готовые украшения,

– рассказал Гончарук.

Глава правительства сообщил, что новый законпроект, предложенный президентом Зеленским, будет предусматривать следующие шаги:

​– запретить экспорт необработанного янтаря-сырца;

​– криминализировать нелегальный вывоз янтаря;

– упростить процедуру получения документов на официальную деятельность на территории, где будет добываться янтарь.

После того как изымут остаток янтаря, по словам Гончарука, будет проведена рекультивация этих земель.

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Как будут наказывать за незаконную добычу янтаря?

Президент предлагает дополнить Уголовный Кодекс новой статьей 240-1 "Незаконная добыча янтаря". В этой статье определено, что незаконная добыча янтаря наказывается:

штрафом от 700 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 11,9 тысячи до 51 тысячи гривен;

или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

За реализацию, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку незаконно добытого янтаря

будут штрафовать на суммы от 51 тысячи до 170 тысяч гривен;

или будут наказывать ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

За такое же преступление, но совершенное по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в значительных размерах, на территориях или объектах природно-заповедного фонда, будут лишать свободы на срок от 4 до 7 лет.

Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, что в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (17 гривен), указано в тексте проекта. В случае принятия, этот закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что известно о незаконной добыче янтаря в Украине?Масштабная нелегальная добыча янтаря происходит в Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Несколько раз в этих регионах вспыхивали стычки между правоохранителями и нелегальными копателями.



По неофициальным данным, не менее 90% нелегальной добычи янтаря покрывают правоохранители. По словам житомирских старателей, существует неписаная схема пропусков на клондайк. Цена одного "билета" (правда, сроки его действия точно неизвестны), распространяемого крышующими силовиками колеблется в пределах 1-1,5 тысячи долларов.



За последние 5 лет ГПУ отчиталась о десятках задержанных по "янтарным делам". Так, по данным НАБУ, на самом высоком уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Однако дела по ним так ничем и не завершились.