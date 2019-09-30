Новий закон щодо видобутку бурштину: Гончарук розповів, що зміниться

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розкрив подробиці законопроєкту, що регулюватиме видобуток бурштину. Уряд вирішив криміналізувати нелегальний вивіз коштовного каміння з України.

За словами прем'єра, сьогодні так звані старателі отримують лише 20% від можливого видобутку бурштину. Решта 80% каміння залишається під землею.

Це цікаво: "Бурштинова мафія" добралася до Польщі: контрабандисти представились працівниками спецслужб

Старателі і парамілітарні бандитські угруповання за допомогою мотопомп вимивають лише те, що на поверхні. Потім бурштин нелегально вивозять вивозять у Польщу і країни Балтії. Там роблять документи, там осідають податки. Потім все це продається у Китай і звідти ми отримуємо вже готові прикраси,

– розповів Гончарук.

Глава уряду повідомив, що новий законпроєкт, запропонований президентом Зеленським передбачатиме наступні кроки:

​– заборону експорту необробленого бурштину-сирцю;

​– криміналізацію нелегального вивозу бурштину;

– спрощення процедури отримання документів на офіційну діяльність на території, де видобуватиметься бурштин.

Після того як вилучать решту бурштину, за словами Гончарука, буде проведена рекультивація цих земель.

Важливо: Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію

Як каратимуть за незаконний видобуток бурштину?

Президент пропонує доповнити Кримінальний Кодекс новою статтею 240-1 "Незаконне видобування бурштину". У цій статті визначено, що незаконний видобуток бурштину карається:

штрафом від 700 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 11,9 тисячі до 51 тисячі гривень;

або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

За реалізацію, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку незаконно видобутого бурштину

штрафуватимуть на суми від 51 тисячі до 170 тисяч гривень;

або каратимуть обмеженням волі на строк від 3 до 6 років, або позбавленням волі на той самий строк.

За такий же злочин, але скоєний за попередньою змовою групою осіб або повторно, або у значних розмірах, на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, позбавлятимуть волі на строк від 4 до 7 років.

Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість бурштину, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень), зазначено у тексті проєкту. У разі схвалення, цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні?Масштабний нелегальний видобуток бурштину відбувається у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Кілька разів у цих регіонах спалахували сутички між правоохоронцями та нелегальними копачами.



За неофіційними даними, не менше 90% нелегального видобутку бурштину покривають правоохоронці. За словами житомирських старателів, існує неписана схема пропусків на клондайк. Ціна одного "квитка" (щоправда, які строки його дії – точно невідомо), розповсюджуваного силовиками "дахувальниками" коливається в межах 1-1,5 тисячі доларів.



За останні 5 років ГПУ відзвітувала про десятки затриманих у "бурштинових справах". Так, за даними НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Проте справи щодо них так нічим і не завершились.