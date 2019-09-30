13:12
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ В МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ В МОСКВІ

      Новий закон щодо видобутку бурштину: Гончарук розповів, що зміниться

      265 Читать новость на русском
      Видобуток бурштину на Рівненщині
      Видобуток бурштину на Рівненщині / slovoidilo.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розкрив подробиці законопроєкту, що регулюватиме видобуток бурштину. Уряд вирішив криміналізувати нелегальний вивіз коштовного каміння з України.

      За словами прем'єра, сьогодні так звані старателі отримують лише 20% від можливого видобутку бурштину. Решта 80% каміння залишається під землею.

      Це цікаво: "Бурштинова мафія" добралася до Польщі: контрабандисти представились працівниками спецслужб

      Старателі і парамілітарні бандитські угруповання за допомогою мотопомп вимивають лише те, що на поверхні. Потім бурштин нелегально вивозять вивозять у Польщу і країни Балтії. Там роблять документи, там осідають податки. Потім все це продається у Китай і звідти ми отримуємо вже готові прикраси,
      – розповів Гончарук.

      Глава уряду повідомив, що новий законпроєкт, запропонований президентом Зеленським передбачатиме наступні кроки: 

      ​– заборону експорту необробленого бурштину-сирцю;
      ​– криміналізацію нелегального вивозу бурштину;
      – спрощення процедури отримання документів на офіційну діяльність на території, де видобуватиметься бурштин.

      Після того як вилучать решту бурштину, за словами Гончарука, буде проведена рекультивація цих земель.

      Важливо: Чи зможе Зеленський перемогти бурштинову мафію

      Як каратимуть за незаконний видобуток бурштину?

      Президент пропонує доповнити Кримінальний Кодекс новою статтею 240-1 "Незаконне видобування бурштину". У цій статті визначено, що незаконний видобуток бурштину карається:

      • штрафом від 700 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 11,9 тисячі до 51 тисячі гривень;
      • або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

      За реалізацію, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку незаконно видобутого бурштину

      • штрафуватимуть на суми від 51 тисячі до 170 тисяч гривень;
      • або каратимуть обмеженням волі на строк від 3 до 6 років, або позбавленням волі на той самий строк.

      За такий же злочин, але скоєний за попередньою змовою групою осіб або повторно, або у значних розмірах, на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, позбавлятимуть волі на строк від 4 до 7 років.

      Під значним розміром у цій статті слід розуміти вартість бурштину, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень), зазначено у тексті проєкту. У разі схвалення, цей закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

      Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні?Масштабний нелегальний видобуток бурштину відбувається у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Кілька разів у цих регіонах спалахували сутички між правоохоронцями та нелегальними копачами.

      За неофіційними даними, не менше 90% нелегального видобутку бурштину покривають правоохоронці. За словами житомирських старателів, існує неписана схема пропусків на клондайк. Ціна одного "квитка" (щоправда, які строки його дії – точно невідомо), розповсюджуваного силовиками "дахувальниками" коливається в межах 1-1,5 тисячі доларів.

      За останні 5 років ГПУ відзвітувала про десятки затриманих у "бурштинових справах". Так, за даними НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Проте справи щодо них так нічим і не завершились.

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      26788
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Бурштин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Законопроєкт імені Коломойського
      сьогодні , 12:49 Законопроєкт імені Коломойського
      350
      ДТП в Україні та світі: кривава статистика та причини
      сьогодні , 12:00 ДТП в Україні та світі: кривава статистика та причини
      Женя Котик 282
      Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      сьогодні , 11:30 Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      Віталій Дейнега 143
      Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      сьогодні , 08:40 Імпічмент Трампа – саме те, чого хоче Путін, – The Wall Street Journal
      Світові Медіа 968
      Розгромні перемоги Шахтаря, Десни та Зорі, Динамо повертається на 3-є місце: підсумки 9 туру УПЛ
      сьогодні , 08:20 Розгромні перемоги Шахтаря, Десни та Зорі, Динамо повертається на 3-є місце: підсумки 9 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 805
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук