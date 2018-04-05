Новый закон о нацбезопасности: почему депутаты подали пустые страницы в документе

В четверг, 5 апреля, депутаты приняли закон о национальной безопасности. Однако некоторые страницы законопроекта остались пустыми для того, чтобы депутаты позже смогли внести свои правки.

Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в прямом эфире.

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В связи с этим законопроектом министр обороны должен стать гражданским лицом, а ставка главнокомандующего теперь вводится отдельно. Также разделяется Генштаб и оперативное командование.

Кроме того, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, усиливается парламентский контроль над бюджетом и другими вопросами в армии.

Прежде всего, речь идет о системе управления и руководства Вооруженными силами и другими органами из сектора безопасности Украины, которые повысят их способность противостоять современным угрозам. Законопроект гарантирует надежный, гражданский и демократический контроль над спектром безопасности и обороны Украины,

– сообщил Турчинов.

Депутаты из фракции "Самопомич" подали альтернативный законопроект. По их убеждению, все не совсем так, как отметил Турчинов. Мол, на самом деле это просто красивые слова, но реального контроля за расходами парламент не получил. А также потому, что создается три различные точки, может начаться неразбериха: трудно будет выяснить, где именно приняли определенное решение и кто за него отвечает. Однако нардепы пообещали это исправить ко второму чтению.

Система коллективной безопасности НАТО основана на принципах демократии. Что касается законопроекта, который вы предлагаете, то он базируется на принципах авторитаризма, а это невозможно совместить (с принципами демократии, на которых базируется НАТО – 24). Закон о нацбезопасности – это система, которая позволит наконец освободить СБУ от необходимости преследовать бизнес и политических оппонентов президента, но, к сожалению, ничего этого нет на 35 страницах,

– заявила заместитель Председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

К законопроекту у представителей ЕС и НАТО было много вопросов. Однако, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, этот закон подтверждает стандарты НАТО в украинской армии.

Чтобы нас потом не обвинили, что мы расширили текст теми блоками или абзацами, которых там никогда не было, и чтобы потом оппозиция не побежала жаловаться, мы сделаем новые блоки. Сейчас они будут оставаться пустыми, а потом депутаты их наполнят правками,

– прокомментировал народный депутат Иван Винник

Один из аспектов, который исправили, было то, что над Службой безопасности остается парламентский контроль. А также этот законопроект должен начать реформу самой Службы безопасности, однако над этим депутаты еще будут работать. 5 апреля они в первом чтении приняли наработки экс-президента Европарламента Пэта Кокса. Что же касается количества комитетов в парламенте, то их должно быть не более 20.

Также парламент рекомендовал европейским странам не позволять России строить новую газотранспортную систему "Северный поток 2", ведь это угрожает энергетической безопасности как самой Европы, так и Украины.

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В целом депутаты приняли президентский закон о дипломатической службе. И среди важного: опять таки дается возможность парламентского контроля, то есть перед тем, как МИД будет подавать кандидатуры определенных дипломатов и послов, эти кандидатуры должны быть согласованы профильным парламентским комитетом.