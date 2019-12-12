Новый законопроект об особом статусе Донбасса: когда будут разрабатывать
Над новым законопроектом об особом статусе Донбасса начнут работать после марта 2020 года. Пока же на 1 год продлят действующий закон.
Такую информацию сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.
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По его словам, в течение следующих четырех месяцев нардепы не будут работать над новым законопроєктом.
Я думаю что будут нарабатываться переговорные позиции, будут какие-то двусторонние консультации. Это моя гипотеза, это не точно, но я считаю, что это будет после марта,
– отметил Арахамия.
Верховная Рада 12 декабря на пленарном заседании рассмотрела законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса. Свои голоса за документ отдали 320 народных депутатов, против проголосовали 20 народных избранников. Срок действия действующего закона продлили еще на 1 год.
Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса
- Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент трижды продлевал действие закона на год.
- Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Что планируют изменить в новом законе
- Владимир Зеленский заявил, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным. А также содержать положения формулы Штайнмайера.
- Предусматривает вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.
- Зеленский уверял, что новый закон власть будет разрабатывать вместе с обществом.