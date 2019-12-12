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      Новый законопроект об особом статусе Донбасса: когда будут разрабатывать

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      Когда начнут работать над новым законом об особом статусе Донбасса / politeka.net

      Над новым законопроектом об особом статусе Донбасса начнут работать после марта 2020 года. Пока же на 1 год продлят действующий закон.

      Такую информацию сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.

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      По его словам, в течение следующих четырех месяцев нардепы не будут работать над новым законопроєктом.

      Я думаю что будут нарабатываться переговорные позиции, будут какие-то двусторонние консультации. Это моя гипотеза, это не точно, но я считаю, что это будет после марта,
      – отметил Арахамия.

      Верховная Рада 12 декабря на пленарном заседании рассмотрела законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса. Свои голоса за документ отдали 320 народных депутатов, против проголосовали 20 народных избранников. Срок действия действующего закона продлили еще на 1 год.

      Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса

      • Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент трижды продлевал действие закона на год.
      • Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

      Что планируют изменить в новом законе

      • Владимир Зеленский заявил, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным. А также содержать положения формулы Штайнмайера.
      • Предусматривает вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.
      • Зеленский уверял, что новый закон власть будет разрабатывать вместе с обществом.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Законодательство Новости Луганска Давид Арахамия Реинтеграция Донбасса Новости Донецка
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