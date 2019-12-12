Новый законопроект об особом статусе Донбасса: когда будут разрабатывать

Над новым законопроектом об особом статусе Донбасса начнут работать после марта 2020 года. Пока же на 1 год продлят действующий закон.

Такую информацию сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.

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По его словам, в течение следующих четырех месяцев нардепы не будут работать над новым законопроєктом.

Я думаю что будут нарабатываться переговорные позиции, будут какие-то двусторонние консультации. Это моя гипотеза, это не точно, но я считаю, что это будет после марта,

– отметил Арахамия.

Верховная Рада 12 декабря на пленарном заседании рассмотрела законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса. Свои голоса за документ отдали 320 народных депутатов, против проголосовали 20 народных избранников. Срок действия действующего закона продлили еще на 1 год.

Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса

Официальное название закона – "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент трижды продлевал действие закона на год.

– "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Он был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент трижды продлевал действие закона на год. Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Что планируют изменить в новом законе