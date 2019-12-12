12:43
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу: коли розроблятимуть

      156 Читать новость на русском
      Коли почнуть працювати над новим законом про особливий статус Донбасу / politeka.net

      Над новим законопроєктом про особливий статус Донбасу почнуть працювати після березня 2020 року. Наразі на 1 рік продовжать чинний закон.

      Таку інформацію повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.

      Читайте також: Зеленський підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

      За його словами, впродовж наступних чотирьох місяців нардепи не працюватимуть над новим законопроєктом.

      Я думаю що будуть напрацьовуватися переговорні позиції, будуть якісь двосторонні консультації. Це моя гіпотеза, це не точно, але я вважаю, що це буде після березня,
      – зазначив Арахамія.

      Верховна Рада 12 грудня на пленарному засіданні розглянула законопроєкт щодо продовження закону про особливий статус Донбасу. Свої голоси за документ віддали 320 народних депутатів, проти проголосували 20 народних обранців. Термін дії чинного закону продовжили ще на 1 рік.

      Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу

      • Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент тричі продовжував дію закону на рік. 
      • Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      Що планують змінити в новому законі

      • Володимир Зеленський заявив, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним. А також містити положення формули Штайнмаєра.
      • Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.
      • Зеленський запевняв, що новий закон влада розроблятиме разом зі суспільством.
      Горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов", є постраждалі: фото, відео
      сьогодні
      7866
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Законодавство Новини Луганська Новини Донецька Реінтеграція Донбасу Давид Арахамія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:40 Навіщо продовжли закон про особливий статус Донбасу
      Ірина Поліщук 17
      сьогодні , 12:00 Письмо из Луганска: каких результатов все еще ждут в оккупации от нормандской встречи
      Ольга Черненко 381
      9 грудня , 14:10 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      289
      сьогодні , 09:34 Підсумки 2019 року: найбільш обговорювані весілля зірок
      Анастасія Манюхіна 1216
      сьогодні , 08:41 "Дискримінує" російськомовних: хто хоче скасувати закон про мову
      Ярослав Голобородько 2372
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук