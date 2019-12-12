Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу: коли розроблятимуть

Над новим законопроєктом про особливий статус Донбасу почнуть працювати після березня 2020 року. Наразі на 1 рік продовжать чинний закон.

Таку інформацію повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.

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За його словами, впродовж наступних чотирьох місяців нардепи не працюватимуть над новим законопроєктом.

Я думаю що будуть напрацьовуватися переговорні позиції, будуть якісь двосторонні консультації. Це моя гіпотеза, це не точно, але я вважаю, що це буде після березня,

– зазначив Арахамія.

Верховна Рада 12 грудня на пленарному засіданні розглянула законопроєкт щодо продовження закону про особливий статус Донбасу. Свої голоси за документ віддали 320 народних депутатів, проти проголосували 20 народних обранців. Термін дії чинного закону продовжили ще на 1 рік.

Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу

Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент тричі продовжував дію закону на рік.

– "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент тричі продовжував дію закону на рік. Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Що планують змінити в новому законі