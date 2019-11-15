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      Рада підтримала законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі

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      Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі / GettyImages

      Законопроєкт пропонує з 1 січня 2020 року скасувати державну монополію на виробництво спирту і дозволити цією діяльністю займатися усім, хто має відповідну ліцензію. Крім того, пропонують скасувати норму, яка передбачає для виробництва алкогольних напоїв, що реалізовуються на території України, використовувати український спирт.

      Цей документ у першому читанні та за основу ухвалила 15 листопада Верховна Рада. За нього проголосували 293 нардепи.

      До теми: Приватизація "Укрспирту": в Офісі Президента розповіли, що буде із спиртовою галуззю

      Що передбачає законопроєкт?

      • спирт зможе виробляти та продавати будь-який суб'єкт господарювання після одержання ліцензії;
      • гуртову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей за наявності ліцензії можуть здійснювати медичні та зооветеринарні заклади.
      • запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;
      • експортувати етиловий спирт зможуть суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

      Після подання Зеленським документу до Верховної Ради експерти почали активно дискутувати щодо його доцільності.

      Що відомо про дискусії щодо законопроєкту?

      На думку експертів, такий законопроєкт вигідний лише великим горілчаним компаніям. Вони після отримання ліцензій зможуть створити власні мінізаводи та визначатимуть політику ринку спирту.

      Експерти прогнозують зупинку більшості підприємств, збільшення ризиків безробіття, заміщення українського спирту закордонним та поширення фальсифікату.

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      Напередодні зміст документа обговорили в парламентському комітеті з економічного розвитку.

      Що вирішили члени комітету?

      • процес демонополізації ринку спирту не повинен передувати приватизації "Укрспирту", бо це загрожує держпідприємству припиненням діяльності;
      • запропонували, щоб нові ліцензії на виробництво спирту не видавалися або до 1 січня 2022 року, або до завершення програми приватизації;
      • комітет рекомендує парламенту ухвалити законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі за основу у першому читанні. Але за умови, що до другого читання відбудеться зустріч з президентом та обговорення можливих змін до законопроєкту.

      Що відомо про "Укрспирт"? Є монополістом спиртової галузі України. Володіє 41 заводом з виробництва спирту із понад 80 зареєстрованих в Україні.

      В усьому світі лише дві держави мають монополію на виробництво спирту – Україна та Білорусь. У світі спиртовий ринок давно демонополізували через неприбутковість.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Укрспирт Приватизація
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