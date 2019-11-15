Рада поддержала законопроект о демонополизации спиртовой отрасли

Законопроект предлагает с 1 января 2020 года отменить государственную монополию на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься всем, кто имеет соответствующую лицензию. Кроме того, предлагают отменить норму, которая предусматривает для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины, использование украинского спирта.

Этот документ в первом чтении и за основу приняла 15 ноября Верховная Рада. За него проголосовали 293 нардепа.

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Что предусматривает законопроект?

спирт сможет производить и продавать любой субъект хозяйствования после получения лицензии;

оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей при наличии лицензии могут осуществлять медицинские и зооветеринарные заведения.

введение полной либерализации экспорта спирта из Украины;

экспортировать этиловый спирт смогут субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

После представления Зеленским документа в Верховную Раду эксперты начали активно обсуждать его целесообразность.

Что известно о дискуссии по законопроекту?

По мнению экспертов, такой законопроект выгоден только крупным водочным компаниям. Они после получения лицензий смогут создать собственные минизаводы и определять политику рынка спирта.

Эксперты прогнозируют остановку большинства предприятий, увеличение рисков безработицы, замещение украинского спирта зарубежным и распространение фальсификата.

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Накануне содержание документа обсудили в парламентском комитете по экономическому развитию.

Что решили члены комитета?

процесс демонополизации рынка спирта не должен предшествовать приватизации "Укрспирта", потому что это грозит госпредприятию прекращением деятельности;

предложили, чтобы новые лицензии на производство спирта не выдавались или до 1 января 2022 года, или до завершения программы приватизации;

комитет рекомендует парламенту принять законопроект о демонополизации спиртовой отрасли за основу в первом чтении. Но при условии, что ко второму чтению состоится встреча с президентом и обсуждение возможных изменений в законопроект.

Что известно об "Укрспирте"?Является монополистом спиртовой отрасли Украины. Владеет 41 заводом по производству спирта из более чем 80 зарегистрированных в Украине.



Во всем мире только два государства имеют монополию на производство спирта – Украина и Беларусь. В мире спиртовой рынок давно демонополизировали из-за неприбыльности.