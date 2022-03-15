Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев, – Зеленский

Владимир Зеленский 15 марта записал очередное видеообращение. В нем президент сообщил, что подписал указ о назначении нового командующего Операции Объединенных сил.

Зеленский на двадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину записал новое обращение, сообщает 24 канал. Он заявил о назначении генерал-майора Эдуарда Москалева командующим ООС.

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Профессионал и патриот

Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев. Профессиональный и патриотичный человек. Указ подписан,

– подчеркнул Зеленский.

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