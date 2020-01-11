Новым султаном Омана стал Хайсам бен Тарик: что о нем известно

В Омане уже принял присягу новый султан. Руководителем страны стал министр наследия культуры Хайсам бен Тарик. Он пришел на смену Кабусу бен Саиду Аль, который умер в ночь на 11 января.

Хайсам бен Тарик является членом королевской семьи Омана. Об этом информирует Al Arabiya.

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Новый глава Омана родился в 1954 году. Он был первым главой Футбольной ассоциации страны, заместителем министра иностранных дел, министром иностранных дел, впоследствии – министром наследия и культуры.

Почему в Омане появился новый султан?Султан Омана Кабус бен Саид Аль умер в ночь на 11 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертю в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

Как выбирали преемника:

Согласно 6-й статье конституции страны, правящая семья "после освобождения престола" должна в течение трех дней избрать его преемника.

Поскольку у предыдущего султана не было прямых потомков, престол занял Хайсам бен Тарик.

Что известно о стране Оман?Это монархическое государство на Аравийском полуострове. В стране проживает примерно 3,5 миллиона человек – это лишь 132 место в мире.



По уровню жизни (индексу человеческого развития) Оман замыкает первую 50-ку стран в мире (Украина на 88 месте).