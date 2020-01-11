03:54
11 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Судный день для российского футбола. РПЦ борется с пожарами
      Вєсті Кремля
      21:21, 10 января
      Вести.UA: Плохая карма Шуфрича. Цукерберг против Портнова
      Вєсті.UA
      20:43, 10 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Умер султан Омана: почему это усложнит ситуацию на Ближнем Востоке

      25 Читати новину українською
      Султан Омана умер ночью 11 января / ТАСС

      Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид после тяжелой болезни скончался ночью 11 января. Султану было 79 лет, но он не оставил после себя наследников. В стране объявлен трехдневный траур, и именно в течение трех дней должны решить, кому достанется трон. Тем временем на улицах столицы Мускат заметили бронетехнику.

      О смерти султана Омана сообщило государственное информационное агентство страны и мировые информационные агентства. В султанате объявили трехдневный траур.

      Читайте также: США не собираются забирать свои войска из Ирака: заявление Госдепа

      Заметим, что с 2015 года султан Кабус бен Саид Аль Саид болел раком, СМИ неоднократно писали об ухудшении его состояния. 

      Что известно о султане Омана Кабусе бен Саиде Аль Саиде

      Управлять Оманом он начал в 1970 году. К власти пришел вследствие государственного переворота и поддержки бывшего колониального патроната Великобритании. Кабус бен Саид аль Саид сбросил с трона своего отца Саида бен Таймура. 

      Почему смерть султана увеличивает напряжение на Ближнем Востоке

      Кабус бен Саид аль Саид был абсолютным монархом – главой государства, главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, министром иностранных дел и финансов. В конце концов, все правительство в Омане назначает султан единолично. 

      • За почти 50 лет во власти султан создал довольно успешную страну. Однако он не имел детей и публично не назначал наследника.

      Теперь семья султана, согласно уставу 1996 года, должна выбрать преемника в течение 3 дней. Если же согласия не будет, то специальный совет отдаст титул султана человеку, имя которого Кабус бен Саид аль Саид записал в тайном письме.

      Тем временем в сети появилось видео (опубликовал Mash) бронетехники на улицах Муската:

      Что известно о стране Оман? Это монархическое государство на Аравийском полуострове. В стране проживает около 3,5 миллиона человек – это лишь 132 место в мире.

      По уровню жизни (индексу человеческого развития) Оман замыкает первую 50-ку стран в мире (Украина на 88 месте).

      Украинский президент Владимир Зеленский с семьей посещали Оман в начале января 2020 года. 

      Заметим, что Ирак и Иран, где происходят сложные события из-за убийства Сулеймани и падения украинского самолета МАУ, расположенные рядом с Оманом. 

      В сети показали, как ракета сбивала самолет МАУ в Иране: видео реконструкции
      10 января
      4045
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ближний Восток
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      10 января , 22:00 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Олесь Друкач 88395
      10 января , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 394
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      131
      10 января , 21:00 Людмила Таран: "История Украины такая страшная, в ней судьбы палачей и жертв переплелись"
      Наталія Лебідь 110
      10 января , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 314
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук