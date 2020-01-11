Умер султан Омана: почему это усложнит ситуацию на Ближнем Востоке
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид после тяжелой болезни скончался ночью 11 января. Султану было 79 лет, но он не оставил после себя наследников. В стране объявлен трехдневный траур, и именно в течение трех дней должны решить, кому достанется трон. Тем временем на улицах столицы Мускат заметили бронетехнику.
О смерти султана Омана сообщило государственное информационное агентство страны и мировые информационные агентства. В султанате объявили трехдневный траур.
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Заметим, что с 2015 года султан Кабус бен Саид Аль Саид болел раком, СМИ неоднократно писали об ухудшении его состояния.
Что известно о султане Омана Кабусе бен Саиде Аль Саиде
Управлять Оманом он начал в 1970 году. К власти пришел вследствие государственного переворота и поддержки бывшего колониального патроната Великобритании. Кабус бен Саид аль Саид сбросил с трона своего отца Саида бен Таймура.
Почему смерть султана увеличивает напряжение на Ближнем Востоке
Кабус бен Саид аль Саид был абсолютным монархом – главой государства, главой правительства, верховным главнокомандующим, министром обороны, министром иностранных дел и финансов. В конце концов, все правительство в Омане назначает султан единолично.
- За почти 50 лет во власти султан создал довольно успешную страну. Однако он не имел детей и публично не назначал наследника.
Теперь семья султана, согласно уставу 1996 года, должна выбрать преемника в течение 3 дней. Если же согласия не будет, то специальный совет отдаст титул султана человеку, имя которого Кабус бен Саид аль Саид записал в тайном письме.
Тем временем в сети появилось видео (опубликовал Mash) бронетехники на улицах Муската:
Что известно о стране Оман? Это монархическое государство на Аравийском полуострове. В стране проживает около 3,5 миллиона человек – это лишь 132 место в мире.
По уровню жизни (индексу человеческого развития) Оман замыкает первую 50-ку стран в мире (Украина на 88 месте).
Украинский президент Владимир Зеленский с семьей посещали Оман в начале января 2020 года.
Заметим, что Ирак и Иран, где происходят сложные события из-за убийства Сулеймани и падения украинского самолета МАУ, расположенные рядом с Оманом.
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