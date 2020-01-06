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      Зеленский провел еще одну встречу в Омане

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      Владимир Зеленьский встретился в Омане с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната – Абдулсаламом аль-Муршиди / Пресс-служба Офиса Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Оман провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда султаната – Абдулсаламом аль-Муршиди.

      Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана.

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      В то же время лидеры стран заявили, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу. И это происходит на фоне динамичного роста торговых отношений. Поэтому Зеленский и Абдулсалам аль-Муршиди согласились, что необходимо активизировать и двустороннее инвестиционное сотрудничество.

      В то же время Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Так, украинский гарант проинформировал об:

      • условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов,
      • создании в Украине благоприятной деловой среды,
      • привлекательных сферах для инвестиций.

      Также украинский президент призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

      Зеленський, Оман, зустріч, Абдулсалам аль-Муршиді
      Владимир Зеленский и Абдулсалам аль-Муршиди

      Президент Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман, со своей стороны, выразил заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере. Также оманская сторона приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проэктами и направлениями сотрудничества.

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      Теги: Владимир Зеленский Зарубежные визиты Зеленского Офіс Президента Президент Украины Новости Украины Новости политики
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