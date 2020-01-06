Зеленський провів ще одну зустріч у Омані

Президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Оману провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату – Абдулсаламом аль-Муршиді.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману.

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Водночас керівники країн заявили, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу. І це відбувається на тлі динамічного зростання торговельних взаємин. Тому Зеленський і Абдулсалам аль-Муршиді погодилися, що необхідно активізувати і двостороннє інвестиційне співробітництво.

Водночас Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Так, український гарант поінформував про:

умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів,

створення в Україні сприятливого ділового середовища,

найпривабливіші сфери для інвестицій.

Також український президент закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.



Володимир Зеленський і Абдулсалам аль-Муршиді

Президент Державного генерального резервного фонду Султанату Оман, зі свого боку, висловив зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері. Також оманська сторона прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проєктами та напрямами співпраці.

Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський зустрічався в Омані з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, який відповідає за закордонні справи султанату.

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Що відомо про поїздку Зеленського до Оману та чому виник резонанс

Напередодні в деяких українських ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю до Оману на відпочинок. Зупинився він у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера тут за одну добу доходить до 4 тисяч євро.



Згодом в Офісі Президента пояснили, шо під час поїздки гарант відпочиватиме лише частково. Решту часу займе низка зустрічей. В ОПУ додали, що Зеленський поїхав до Оману власним коштом.