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      Зеленський провів ще одну зустріч у Омані

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      Володимир Зеленьский зустрівся у Омані з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату – Абдулсаламом аль-Муршиді / Пресслужба Офісу Президента

      Президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Оману провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду султанату – Абдулсаламом аль-Муршиді.

      Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, під час зустрічі сторони обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману.

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      Водночас керівники країн заявили, що нинішній рівень двостороннього інвестиційного співробітництва не відповідає наявному потенціалу. І це відбувається на тлі динамічного зростання торговельних взаємин. Тому Зеленський і Абдулсалам аль-Муршиді погодилися, що необхідно активізувати і двостороннє інвестиційне співробітництво.

      Водночас Володимир Зеленський наголосив на тому, що сьогодні Україна пропонує значні можливості для інвестування. Так, український гарант поінформував про:

      • умови та переваги ведення бізнесу в Україні для іноземних інвесторів,
      • створення в Україні сприятливого ділового середовища,
      • найпривабливіші сфери для інвестицій.

      Також український президент закликав оманських партнерів взяти участь у проведенні великої приватизації в Україні.

      Зеленський, Оман, зустріч, Абдулсалам аль-Муршиді
      Володимир Зеленський і Абдулсалам аль-Муршиді

      Президент Державного генерального резервного фонду Султанату Оман, зі свого боку, висловив зацікавленість в активізації співпраці в інвестиційній сфері. Також оманська сторона прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну для ознайомлення з перспективними проєктами та напрямами співпраці.

      Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський зустрічався в Омані з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, який відповідає за закордонні справи султанату.

      Цікаво! У Зеленського пояснили поїздку з сім'єю в Оман

      Що відомо про поїздку Зеленського до Оману та чому виник резонанс 

      Напередодні в деяких українських ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю до Оману на відпочинок. Зупинився він у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера тут за одну добу доходить до 4 тисяч євро.

      Згодом в Офісі Президента пояснили, шо під час поїздки гарант відпочиватиме лише частково. Решту часу займе низка зустрічей. В ОПУ додали, що Зеленський поїхав до Оману власним коштом. 

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Закордонні візити Зеленського Новини політики
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