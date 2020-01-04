Чим запам'ятався політичний 2019 рік

2019 рік розпочався дещо незвично. В момент, коли мільйони українців відкорковували пляшку ігристого і чекали на звернення президента Порошенка, мало хто очікував побачити Зеленського.

Телеканал 1+1 опівночі, у час, який усі канали традиційно відводять для звернення президента, показав звернення майбутнього президента, але рік тому мало хто здогадавувся, що так буде.

Читайте також: Що криється за стосунками Білецького і Авакова

Ось так незвично почався рік. Власне весь він так і пройшов – дуже незвично. Але все по порядку. Протягом року журналісти 24 каналу ретельно стежили за тим, що ж відбувається в українському політикумі.

Ось так перший тиждень передвиборчих перегонів, який розпочався 1 січня описала Крістіна Бердинських у своїй авторській програмі: "Політична кухня".

Дивіться відео блогу Крістіни Бердинських:

Зазвичай перший тиждень нового року – це період затишшя у політиці та новинах. Але не у 2019-му

Зеленський, до якого на початку передвиборчих перегонів мало хто ставився серйозно, почав стрімко набирати рейтинг. Спрацювала технологія, про яку розповідала Крістіна Бердинських, крім того важливу роль зіграв і фактор суспільних настроїв – "проти всіх".

Вже 25 січня, у свій день народження, Володимир Зеленський подав документи кандидата у президенти в ЦВК. Вибори президента відзначились не тільки креативом команди Зеленського, на цих виборах була зареєстрована найбільша кількість кандидатів у президенти.

Пристрасті нагніталися і у президентських перегонах поступово вимальовувалися фаворити. Ними очікувано були Петро Порошенко, Юлія Тимошенко і новачок в українській політиці Володимир Зеленський.



Головні фаворити виборів президента

І ось 31 березня перший тур виборів. Уся країна затамувала подих. У штабах кандидатів кипить робота. Особисто я працював у штабі Зеленського. Там мав можливість спілкуватись з його друзями і соратниками.

Відео зі штабу "Слуги народу":

Ось приміром що казав мені тоді Євген Кошовий, колега майбутнього президента-шоумена по "95 Кварталу".

Дивіться коментар Євгена Кошового:

І справді, як ми знаємо вже тепер – вибори не закінчились на першому турі. Володимир Зеленський набрав понад 30% голосів і випередив своїх конкурентів удвічі.

Скажу відверто мене результати виборів дещо здивували. Я розумів, що Володимир Зеленський може набрати багато, але не очікував, що він аж так сильно випередить найближчого конкурента.

І я був не один кого це здивувало. Суспільство просто наче з глузду з'їхало. Прихильники Зеленського ненавиділи прихильників Порошенка. В соцмережах і на кухнях сварились незнайомі, знайомі і родичі.

Але найцікавіше тільки починалось. У другий тур вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Креативу першого не було меж, як і бажанню другого залишитись при посаді. Кожен з кандидатів намагався набрати додаткових балів, а майданчиком для головного двобою мали стати дебати.

Цікаво! Зеленський змінює Конституцію: чи допоможе це завершити війну на Донбасі

Усі думали, що Зеленський буде уникати зустрічі з Порошенком віч-на-віч. Здавалося, що у прямих дебатах Порошенко, досвідчений політик і дипломат просто розчавить молодого конкурента. Проте дуже скоро стало зрозуміло, що саме Порошенку доведеться грати за правилами Зеленського, а не навпаки.

І ось після такого незвичного і зухвалого виклику вже Петро Порошенко змушений був відповідати і погоджуватись на умови.

Володимир Зеленський кинув виклик Петру Порошенку:

Дивіться відповідь Петра Порошенка:

І на цьому обмін відео зверненнями не закінчився. Далі була публічна здача аналізів, обговорення, де ж саме мають відбутися ті дебати, хто має їх організовувати та фінансувати.



Усі очікували, що доля виборів вирішиться на дебатах. Але процес підготовки до них став куди цікавішим ніж вони самі.



Дебати таки відбулися 19 квітня на стадіоні олімпійський у Києві. Це був достатньо видовищний захід. Петро Порошенко влаштував персконференцію до початку, концерт біля стадіона і лише потім пішов на дискусію до опонента.

Дивіться відео з дебатів Порошенка та Зеленського:



На самому стадіоні теж встановили дві сцени, щоправда дебати проходили на одній. І поки Порошенко критикував свого опонента, Зеленський задавав питання, які Порошенку адресували громадяни України. Вийшло дуже емоційно і насищенно.



Непрогнозованість результату і непердбачуваність кандидатів напередодні виборів президента породили чимало лякалок. Що ж трапиться якщо переможе Зеленський? Картини малювали цілком собі апокаліптичні.

Важливо! "Путіна знесли": навіщо росіянам показуватимуть серіал "Слуга народу" зі Зеленським

За кілька днів до виборів я зібрав найстрашніші з них та порівняв з тим, що може трапитися, якщо новий президент буде виконувати свої обіцянки.



21 квітня пройшов другий тур виборів президента. З рекордним результатом у 73% переміг Володимир Зеленський.

Результати виборів президента у 2019 році



Разом з тим, перемога на виборах президента була для Зеленського тільки початком відліку тих викликів, які постали перед ним після неї. Про те, що Зеленському буде мало тільки отримати посаду президента, аби показати результат – казали усі. Адже повноваження глави держави насправді дуже обмежені.



Повноваження Президента України

Без лояльного парламенту президент не може назначити навіть тих кількох міністрів, які входять до його квоти. Не дивно, що першим, що зробив Зеленський на новій посаді став розпуск Верховної Ради.

Так 2019 рік став роком нескінченних виборів. Усі ми, журналісти, так точно – розраховували на літній відпочинок і після нього – парламентські вибори за розкладом в жовтні. Проте в реальному житті все склалося зовсім по-іншому.

Читайте також: Чому люди перестають довіряти Зеленському і що буде з рейтингом далі

Народних депутатів замість розпущених Зеленським ми обирали вже у липні. Але це вже зовсім інша історія.