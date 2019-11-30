Чому люди перестають довіряти Зеленському і що буде з рейтингом далі

Ніщо у світі не вічне. Тим більше популярність Української влади. Політики приходять на хвилі народної любові, а закінчують часто зі словами: "Банду геть!" Звісно, Зеленському до цього далеко, але, як свідчить соціологія, рейтинги президента за останні кілька місяців впали майже на третину.

Наскільки погіршилося ставлення до Зеленського

Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати свого дослідження. Запитань людям постаивли чимало, але найбільше обговорень викликало одне: "Як ви в цілому ставитесь до політика Зеленського?"

Важливо! Рейтинг Зеленського знизився до 52 відсотків

Насправді, одна цифра, навіть якщо вона показує ставлення народу до влади, сама по собі мало про що говорить. Ситуацію треба розглядати в динаміці – тобто, як змінюється ставлення народу до влади протягом декількох місяців. Саме це і зробили соціологи: порівняли результати чотирьох досліджень, що робили протягом осені.



Новий рейтинг Зеленського

Для президента результати виявились не дуже приємними: якщо у вересні його підтримували 73%, то вже на наприкінці листопада лише 52%. Тобто мінус 21%. Заради справедливості варто зазначити, що до решти політиків люди ставляться набагато гірше і мало кого з них підтримує хоча б 20% українців. Проте темпи падіння популярності президента дають привід задуматись.

Не знаю, чи задумались про причини на Банковій, а от я задумався: чому ж так трапилось, що люди перестають довіряти Зеленському?

Чому людину перестають довіряти Зеленському

► По-перше – це закономірний процес. Так було з усіма президентам, скільки я себе пам'ятаю. У 2004 році за Ющенка проголосувало понад 50%, а вже у 2010 лише 5%. Януковича обрало майже 49%, але у 2014 році, як ви пам'ятаєте, він втік з України. Порошенко єдиний президент, що переміг у першому турі виборів з результатом майже 55%, а вже цього року не набрав навіть 16%.

Зеленський поставив новий рекорд: його обрали 73% виборців. І цей рейтинг тримався незмінно понад чотири місяці. Але, будь-який медовий місяць – навіть, якщо він триває цілих чотири місяці – рано чи пізно, закінчується. І це природно, бо люди чекають на зміни, а їх так швидко не зробиш.

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► По-друге, і про це я вже казав багато разів у попередніх випусках – складно зрозуміти, що обіцяє Зеленський. Саме тому він як кандимдат отримав величезну підтримку, бо по суті він обіцяв усе і усім.

Наприклад, про війну він казав приблизно так: "Мінські домовленості не працюють, і я взагалі проти війни". Виборці очікували, що у Зеленського вийде принести швидкий мир. У результаті виявилось, що це неможливо. Проста формула "доведеться поговорити", яку він пропонував, виявилась дуже непростою. Зеленський президент понад пів року, а з Путніми зустрітись досі не вийшло. При цьому доводиться йти на поступки і виконувати от ті не працюючи мінські домовленості.



Тобто ви самі бачите: з одного боку швидкого миру досягнути не вдалося, і це розчарувало тих, хто у це вірив. З іншого боку, довелося розводити війська і погоджуватись на формулу Штайнмаєра. А це розчарувало іншу частину прихильників.

Приведу ще кілька прикладів: під час кампанії Зеленський дещо спекулював на мовних питаннях – і, звісно, прийшовши до влади, зрозумів, що це небезпечна тема, і залишив її. Чим розчарував частину російськомовних прихильників.

Обіцяв швидкі посадки корупціонерів, але виявилось, що швидко не вийде.

Або моє улюблене – обіцяв позбавляти мандату за кнопкодавство. І першими кнопкодавами у новій Раді виявились депутати "Слуги народу". Звісно, мандату їх не позбавили.

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І таких невиконаних обіцянок чимало. Звісно, все це не грає на користь президента.



Позитив: що встиг зробити Зеленський / інфографіка 24 каналу



Негатив: що встиг зробити Зеленський / інфографіка 24 каналу

► Третя причина зменшення популярності – команда Зеленського, яку збирали на швидку руку. Вже три місяці у парламенті розгоряється скандал за скандалом: то інтимні переписки депутатів стають відомі широкому загалу, то корупційні скандали розгоряються. Окремі групи впливу всередині президенської фракції починають розхитувати ситуацію.

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► Четвертий привід для падіння рейтингу – це просування важливих але непопулярних реформ.

Таких, як зняття мораторію на продаж землі сільскогосподарського призначення. Насправді – продавати землю Зеленський обіцяв ще до обрання. Але людям, яких популісти роками залякували тим, що святу українську землю скуплять китайці – ця реформа досі не подобається. Наприклад, 59% українців проголосували б проти продажу землі на референдумі. Або легалізація грального бізнесу. Українці вважають, що автомати, лотереї і казино – це абсолютне зло. І тут, як і з землею, коли ці рішення приймаються у турборежимі – громадяни просто не встигають зрозуміти раціональних доводів. Тим більше, коли усі опоненти масовано проводять інформаційні кампанії проти цих змін.

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Відео: що думають українці про ринок землі

Що може змінити рейтинги

Усе це разом і відібрало у Зеленського 21%, так би мовити, народної любові. І така тенденція, переконаний, буде продовжуватись і в майбутньому, якщо влада не продемонструє людям різких змін.

► Наприклад, розпочне гучні посадки. Допустимо – використає антирейтинг п'ятого президента Петра Порошенка. До якого за даними тих таки соцопитувань негативно ставляться 64% Українців. А 58% хотіли б, щоб з експрезидента зняли недоторканність. Нагадаю, Державне бюро розслідувань вже підготувало підозру Порошенку. І вже найближчими тижнями можуть це питання винести на розгляд Верховної Ради.

► Інший крок, який міг би підтримати популярність діючого президента – гучні атикорупційні справи. Наприклад така, як затримання банди контрабандистів. Буквально кілька днів тому Зеленський допомагав ловити одного з найвідоміших – Вадима Альперіна.

► Успішна робота Антикорупційного суду теж допоможе президенту.

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Звісно, успішні реформи теж будуть не зайві для президента: наприклад ,давно обіцяна діджиталізація. Ось-ось має запрацювати мобільний додаток "Держава і я" або скорочено Дія. Він допоможе отримувати державні послуги прямо через телефон. Одна з перших послуг, що стане доступною – електронні водійські права та техпаспорт на автомобіль.

І чим більше ми побачимо таких досягнень, тим тривалішою буде любов народу до Зеленського. Виходячи з логіки процесу, плакати за Зеленським будуть тільки у тому разі, якщо він посадить корупціонерів і проведе ефективні реформи. І знаєте, я буду радий, якщо він це зробить. Якщо ж ні, ми завжди памятаємо: ніщо у світі не вічне, тим більше популярність української влади.