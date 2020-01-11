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      Помер султан Оману: чому це ускладнить ситуацію на Близькому Сході

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      Султан Оману помер вночі 11 січня / ТАСС

      Султан Оману Кабус бен Саїд Аль Саїд після важкої хвороби помер вночі 11 січня. Султан мав 79 років, але не залишив по собі спадкоємців. Тому ситуація в країні на межі дестабілізації, на вулицях столиці Мускату помітили бронетехніку.

      Про смерть султана Оману повідомило державне інформаційне агентство країни та світові інформаційні агентства. У султанаті оголосили триденний траур.

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      Зауважимо, що 2015 року султан Кабус бен Саїд Аль Саїд хворів на рак, ЗМІ неодноразово писали про погіршення його стану. 

      Що відомо про султана Оману Кабуса бен Саїда Аль Саїда

      Керувати Оманом він почав у 1970 році. До влади прийшов унаслідок державного перевороту та підтримки колишнього колоніального патрона Великої Британії. Кабус бен Саїд аль Саїд скинув із трону свого батька Саїда бен Таймура. 

      Чому смерть султана збільшує напругу на Близькому Сході

      Кабус бен Саїд аль Саїд був абсолютним монархом – главою держави, главою уряду, верховним головнокомандувачем, міністром оборони, міністром закордонних справ і фінансів. Зрештою, весь уряд в Омані призначає султан одноосібно. 

      • За майже 50 років у владі султан створив доволі успішну країну. Однак він не мав дітей і публічно не призначав спадкоємця.

      Тепер родина султана, згідно зі статутом 1996 року, повинна вибрати наступника протягом 3 днів. Якщо ж згоди не буде, то спеціальна рада віддасть титул султана людині, ім'я якої Кабус бен Саїд аль Саїд записав у таємному листі.

      Тим часом у мережі з'явилося відео (опублікував Mash) бронетехніки на вулицях Муската:

      Що відомо про країну Оман? Це монархічна держава на Аравійському півострові. У країні мешкає приблизно 3,5 мільйона людей – це лише 132 місце у світі. За рівнем життя (індексом людського розвитку) Оман замикає першу 50-ку країн у світі (Україна на 88 місці). До слова, український президент Володимир Зеленський з родиною відвідували Оман на початку січня 2020 року. 

      Зауважимо, що Ірак та Іран, де зараз відбуваються складні події через вбивство Сулеймані та падіння українського літака МАУ, розташовані поруч з Оманом. 

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      Теги: Близький Схід
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