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      Новим султаном Оману став Хайсам бен Тарік: що про нього відомо

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      Хайсам бен Тарік / twitter.com/360tv

      В Омані вже прийняв присягу новий султан. Очільником країни став міністр спадщини культури Хайсам бен Тарік. Він прийшов на зміну Кабусу бен Аль Саїду, який помер в ніч на 11 січня.

      Хайсам бен Тарік є членом королівської сім'ї Оману. Про це інформує Al Arabiya.

      Зверніть увагу: Помер султан Оману: чому це ускладнить ситуацію на Близькому Сході

      Новий очільник Оману народився в 1954 році. Він був першим головою Футбольної асоціації країни, заступником міністра закордонних справ, міністром закордонних справ, згодом – міністром спадщини і культури.

      Чому в Омані з’явився новий султан? Султан Оману Кабус бен Аль Саїд помер в ніч на 11 січня у віці 79 років після тривалої хвороби. У зв'язку з його смертю в країні оголошено триденний траур, на 40 днів приспущені державні прапори.

      Як обирали наступника:

      • Згідно з 6-ю статтею конституції країни, правляча сім'я "після звільнення престолу" повинна протягом трьох днів обрати його наступника.
      • Оскільки у попереднього султана не було прямих нащадків, престол зайняв Хайсам бен Тарік.

      Що відомо про країну Оман?Це монархічна держава на Аравійському півострові. У країні мешкає приблизно 3,5 мільйона людей – це лише 132 місце у світі.

      За рівнем життя (індексом людського розвитку) Оман замикає першу 50-ку країн у світі (Україна на 88 місці).

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Близький Схід
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