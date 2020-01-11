Новим султаном Оману став Хайсам бен Тарік: що про нього відомо

В Омані вже прийняв присягу новий султан. Очільником країни став міністр спадщини культури Хайсам бен Тарік. Він прийшов на зміну Кабусу бен Аль Саїду, який помер в ніч на 11 січня.

Хайсам бен Тарік є членом королівської сім'ї Оману. Про це інформує Al Arabiya.

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Новий очільник Оману народився в 1954 році. Він був першим головою Футбольної асоціації країни, заступником міністра закордонних справ, міністром закордонних справ, згодом – міністром спадщини і культури.

Чому в Омані з’явився новий султан? Султан Оману Кабус бен Аль Саїд помер в ніч на 11 січня у віці 79 років після тривалої хвороби. У зв'язку з його смертю в країні оголошено триденний траур, на 40 днів приспущені державні прапори.

Як обирали наступника:

Згідно з 6-ю статтею конституції країни, правляча сім'я "після звільнення престолу" повинна протягом трьох днів обрати його наступника.

Оскільки у попереднього султана не було прямих нащадків, престол зайняв Хайсам бен Тарік.

Що відомо про країну Оман?Це монархічна держава на Аравійському півострові. У країні мешкає приблизно 3,5 мільйона людей – це лише 132 місце у світі.



За рівнем життя (індексом людського розвитку) Оман замикає першу 50-ку країн у світі (Україна на 88 місці).