Инцидент произошел 28 июля на улице Юрия Кондратюка. О состоянии пострадавшего рассказал директор областной детской больницы Алексей Власов.
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Провели операцию
Сразу после инцидента вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали и отправили на операцию.
Его оперативно прооперировали – достали кусок металла. Сейчас состояние малыша стабильное. Его жизни уже ничего не угрожает,
– сказал Власов.
"Информатор" сообщает, что информацию об этом инциденте подтвердили в полиции Днепропетровщины. Открывали ли уголовное производство – неизвестно.
Врач Алексей Власов общается с журналистами / Фото "Открытый"