Об этом 24 каналу рассказал и российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он увидел, как глава Кремля накрыл ноги пледом и оценил его состояние на параде.
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Возле Путина с пледиком стояли 90-летние ветераны, – Пионтковский
В целом российский оппозиционный политолог сказал, что у него жалкое впечатление от увиденного и услышанного на параде 9 мая в Москве, в частности ужасное состояние Путина, который "долго так не продержится. Ни политически, ни физически".
Мол, президент страны-убийцы сейчас находится в состоянии гроги. Это сиюминутное ухудшение состояния боксера или бойца ММА после получения удара в подбородок. Также видно, что диктатор России находится во внутреннем диалоге между собой.
Не знаю, заметили ли вы щемящую деталь. Ему там охрана пледиком ножки укрывала. Очевидно приданое мерзнет,
– посмеялся Пионтковский.
Он добавил, что за всю циничную речь Путин огрызнулся несколько раз в своем стиле, но в целом глава Кремля напоминает "сгорбленного сломанного старика", а накрытие его пледом это лишь подтверждает.
Рядом же 90-летние ветераны стояли по-боевому, а он в каком-то кресле-качалки с пледиком. Мне это напомнило странные ассоциации – фотографию "Ленин в Горках", когда уже выжившие из ума в таком же кресле-качалки с пледиком сидят и мычат что-то. Приблизительно такое впечатление у меня сложилось как и у большинства зрителей.
Отметим, что Андрей Пионтковский вспомнил фотографию Владимира Ленина, где больной советский вождь сидит на кресле в поселке Горки, где он и провел последние годы своей жизни.
Пионтковский пошутил из состояния Путина на параде: смотрите видео 24 канала
Как прошел парад на 9 мая в России: главное
- На Красной площади Москвы утром 9 мая стартовало традиционное "победобесие". Россияне устроили праздник на костях, стащив остатки своей техники, которую не успели потерять в Украине.
- Интересно, что воздушная часть парада была отменена. Да, авиашоу не было ни в одном российском городе. Мол, все из-за якобы плохой погоды в этот день.
- Также во время своей безумной речи Путин не объявил всеобщую мобилизацию и официальную открытую войну Украине. Об этом ранее сообщало немало западных СМИ, однако этого не произошло.
- В украинском МИД сразу же отреагировали на парад "победобесие". Они назвали это маршем насильников и убийц, а у пропагандистского шоу нет ничего общего с победой во Второй мировой войне.