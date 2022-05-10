Про це 24 каналу розповів і російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він побачив, як глава Кремля накрив ноги пледом та загалом оцінив його стан на параді.

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Біля Путіна з пледиком стояли 90-річні ветерани, – Піонтковський

Загалом російський опозиційний політолог сказав, що у нього жалюгідне враження від побаченого й почутого на параді 9 травня у Москві, зокрема жахливим є стан Путіна, який "довго так не протримається. Ні політично, ні фізично".

Мовляв, президент країни-убивці зараз перебуває у стані грогі. Це одномоментне погіршення стану боксера або бійця ММА після отримання удару в підборіддя. Також помітно, що диктатор Росії перебуває у внутрішньому діалозі між собою.

Не знаю, чи помітили ви щемливу деталь. Йому там охорона пледиком ніжки вкривала. Вочевидь придане мерзне,

– покепкував Піонтковський.

Він додав, що за всю цинічну промову Путін огризнувся кілька разів у своєму стилі, але загалом очільник Кремля нагадує "згорбленого зламаного старигана", а накриття його пледом це лиш підтверджує.

Поруч же 90-річні ветерани стояли по-бойовому, а він у якомусь кріслі-гойдалці з пледиком. Мені це нагадало дивні асоціації – фотографію "Ленін у Гірках", коли вже ті, що вижили з розуму, у такому ж кріслі-гойдалці з пледиком сидять і мукають щось. Приблизно таке враження у мене склалось як і в більшості глядачів. Андрій Піонтковський Російський опозиційний публіцист

Зазначимо, що Андрій Піонтковський згадав світлину Володимира Леніна, де хворобливий радянський "вождь" сидить на кріслі у селищі Гірки, де він і провів останні роки свого життя.

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