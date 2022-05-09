Куди подівся Герасимов

Але головне зовсім інше, саме те, що показав парад ганьби сьогодні, 9 травня 2022 травня. Парад ганьби показав те, що начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов справді або, як мінімум, поранений, як максимум ліквідований, оскільки він був відсутній на цьому заході.

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Нагадаю, що я неодноразово наголошував на тому, що 9 травня покаже, чи справді Герасимов був поранений, чи знищений у районі Ізюма, оскільки жоден парад не проходив без його участі.

"Судний день" скасовується

Також на параді ганьби скасували повітряну частину, нібито через погодні умови. Але погода сьогодні в Москві якраз допускає польоти авіації. Тоді що ж це було?

За однією з версій – Путін злякався провокації з боку одного з пілотів, за іншою – літак "судного дня" Іл-80 не зміг піднятися у повітря. І саме в цю версію я вірю найбільше, адже днями зазначав, що літаки Іл-80 перебувають не в кращому стані, а точніше – у критичному.

Зрозуміло, якби на параді не продемонстрували Іл-80, який так масштабно анонсувала російська пропаганда, це породило б чутки, які є дійсністю. Що Путін не має останнього притулку для командування ядерним ударом. А так просто скасували повітряну частину і все.

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Зазначу, що парад ганьби пройшов під гаслом "З Днем перемоги!", але при цьому повністю була відсутня символіка "Z", "V", "O" тощо.

Це дуже дивно виглядало, адже подібні символи в останні два з лишком місяці отримали просто гіпертрофований характер поширення! Важко повірити в те, що режим не знайшов для параду ганьби достатньої кількості білих стрічок або крейди. Чи це знак абстрагування режиму від цієї символіки?

"Історична" промова голого короля

Що ж до виступу Путіна, то очікуваної багатьма, але не мною мобілізації він не оголосив. Не було оголошено й про деякі "успіхи" так званої "спецоперації", про які щодня повідомляє Міноборони РФ.

Загалом промова Путіна звучала з настроєм поразки, а сам він виглядав розгубленим, дикція його була зім'ятою. Що ж до наративів, то нічого нового – просто набір настанов, які повторюються з року в рік, з невеликим нюансом – згадка тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в дуже цікавому контексті.

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Путін говорив про псевдореспубліки в тоні, нібито через них Росія змушена була розв'язати війну проти України. Саме з таким натяком, який дозволяє надалі російській пропаганді маневрувати для виправдання невдач та колапсу в країні. Це все через окуповані території Донецької та Луганської областей – всі ці економічні проблеми, сотні свіжих могил у кожному місті Росії, міжнародна блокада й зубожіння росіян, що прискорилося на порядок.

Фактично парад ганьби показав, що керівництво Росії перебуває у стані нескінченної депресії від усвідомлення неминучої поразки. Без Герасимова, без Іл-80, без левової частки тієї боєздатної та більш-менш причепуреної техніки та основних боєздатних підрозділів, компенсація яких займе не роки, а десятиліття. Парад ганьби показав кінець режиму в кольорі.

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