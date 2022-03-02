Нравится, не нравится, но Эпл закрывается: Магазины техники Apple не открылись в Москве

Магазины американской компании Apple закрылись и не открылись в Москве.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Ранее сообщалось, что американская компания Apple прекратила продажу всей техники в официальном онлайн-магазине в России. Сообщали, что невозможно приобрести ни часы, ни айфоны, ни MacBook или другую технику.

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