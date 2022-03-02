Нравится, не нравится, но Эпл закрывается: Магазины техники Apple не открылись в Москве
2 марта 2022 , 10:02Читати новину українською
Источник:Михаил Федоров
Магазины американской компании Apple закрылись и не открылись в Москве.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Ранее сообщалось, что американская компания Apple прекратила продажу всей техники в официальном онлайн-магазине в России. Сообщали, что невозможно приобрести ни часы, ни айфоны, ни MacBook или другую технику.
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