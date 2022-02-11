Об этом в эфире 24 канала сказал журналист Роман Цимбалюк. Он подчеркнул, что Россия сначала напала, а теперь еще и выдвигает требования – это неприемлемо.

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"Вы, падлюки, напали на нейтральное государство, а теперь мявкаете, что НАТО приближается. Нравится, не нравится – НАТО приближается. Да, именно так", – заявил Цимбалюк.

Обратите внимание! Таким образом Цимбалюк ответил на скандальные слова Владимира Путина. Президент России на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном сказал об Украине и Минских соглашениях: " Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Владимир Зеленский ответил Путину.

Цимбалюк назвал требования России "набором хотелок".

Возможно, когда-то до них дойдет, и они пожалеют, что разбудили этого "зверя",

– добавил журналист.

Роман Цимбалюк об ультиматумах России: смотрите видео 24 канала

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