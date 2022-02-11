Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк. Він наголосив, що Росія спочатку напала, а тепер ще й висуває вимоги – це неприйнятно.

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"Ви, падлюки, напали на нейтральну державу, а тепер м'явкаєте, що НАТО наближається. Нравится – не нравится, НАТО приближается. Так, саме так", – заявив Цимбалюк.

Зверніть увагу! У такий спосіб Цимбалюк відповів на скандальні слова Володимира Путіна. Президент Росії на пресконференції з Еммануелем Макроном сказав про Україну та мінські угоди: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". Володимир Зеленський відповів Путіну.

Цимбалюк назвав вимоги Росії "набором хотєлок".

Можливо, колись до них дійде і вони пошкодують, що розбудили цього "звіра",

– додав журналіст.

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