Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк. Він наголосив, що Росія спочатку напала, а тепер ще й висуває вимоги – це неприйнятно.
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"Ви, падлюки, напали на нейтральну державу, а тепер м'явкаєте, що НАТО наближається. Нравится – не нравится, НАТО приближается. Так, саме так", – заявив Цимбалюк.
Цимбалюк назвав вимоги Росії "набором хотєлок".
Можливо, колись до них дійде і вони пошкодують, що розбудили цього "звіра",
– додав журналіст.
Роман Цимбалюк про ультиматуми Росії: дивіться відео 24 каналу
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