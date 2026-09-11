"Кричали так, что было слышно далеко": как бойцы ВСУ взяли в плен россиян с помощью НРК

Наземные роботизированные комплексы все чаще берут на себя функции военных, тем самым сохраняя их жизни. Помимо логистических и эвакуационных задач, они выполняют боевые задания, удерживают позиции и даже берут в плен российских оккупантов.

Командир взвода НРК (131 ОРБ) с позывным "Ветер" рассказал в интервью 24 Каналу об одной из таких операций, когда с помощью робота удалось взять противника в плен.

Как готовили спецоперацию и почему привлекли НРК

Операция состоялась зимой 2026 года. Она длилась почти сутки с момента получения первых данных о наличии противника. Украинские бойцы решили задействовать НРК в основном для того, чтобы обезопасить разведывательные группы от контактов или поддержать их огнем при взаимодействии с оккупантами, поскольку не было точной информации о конкретном месте их расположения.

Это была разведывательно-поисковая операция. Соответственно, существовал риск неожиданно столкнуться с врагом. Было принято решение, что лучше это будет делать НРК, чем люди,

– пояснил командир взвода НРК.

Параллельно Силы обороны использовали FPV-дроны, тяжелые бомберы, разведывательные БпЛА. Как рассказал командир взвода НРК с позывным "Ветер", одновременно действовали все, но основную работу выполняла рота специальной разведки. Бойцы разведгруппами прочесывали населенный пункт там, где у них возникали сомнения или слышались подозрительные звуки.

Там отрабатывали и наземные НРК, и предварительно FPV-дроны, затем разведгруппы имели возможность сближаться с домом или подвалом, в зависимости от того, где это происходило. А там, где был контакт с врагом, работало уже все. Было очень удачное взаимодействие сил и средств, наносили огневое поражение всем, чем располагали, для того, чтобы убедить противника сдаться,

– поделился "Ветер".

Он отметил, что в этот период рядом находились разведгруппы, и подчеркнул, что следует учитывать то, что НРК дает возможность применять те средства, например, стрелковое оружие, которые трудно использовать в пешем порядке. Это тяжелые пулеметы, которые военному невозможно нести за собой.

По словам командира взвода НРК, присутствовал фактор психологического воздействия, причем довольно сильный. Тяжелый пулемет, стреляющий с дистанции, по его словам, подавляет у врага любое желание сопротивляться.

Наша разведывательная группа вступила в огневой контакт. Они (россияне – 24 Канал) ранили одного из наших бойцов. Он, к сожалению, погиб. Группа отступила, и тогда в дело вступили мы: бомбардировщики, FPV, НРК с пулеметом,

– вспоминает "Ветер".

Было 5 – 7 минут активного огня, поблизости находилась разведывательная группа, которая имела возможность поддерживать связь с противником. Российские оккупанты, которые не хотели сдаваться и стреляли по украинским бойцам, в конце концов резко изменили мнение и были взяты в плен.

Они очень громко кричали, что хотят сдаться. В плен тогда взяли 4 – 5 человек. Как ни странно, именно этот НРК по сегодня жив. Не знаю, с чем это связано. Почти все НРК того времени уже пострадали при выполнении задач: одни уничтожены, другие безвозвратно повреждены. А именно этот до сих пор находится на боевом дежурстве. Сейчас выполняет задачу.

– рассказал командир взвода НРК.

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