Во время одного из интервью Дмитрий Кулеба пошутил о своем стиле.

Интересно Пограничники провели урок патриотизма для мужчин, пытавшихся сбежать из Украины

Глава МИД о новых реалиях

После приветствия ведущий отметил, что непривычно видеть главу украинского дипломатического ведомства без галстука.

Ну я тоже живой человек, иногда позволяю себе без галстука,

– ответил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины добавил, что они работают над тем, чтобы против России были введены новые санкции. В частности, 4 марта Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Также там присутствовали главы МИД Великобритании и Канады, а также являющийся совершенно новым прецедентом Госсекретарь США.

Кулеба заявил, что четко озвучил перечень санкций, которых ожидает Украина, и которые еще нужны для того, чтобы сильнее ударить по российской экономике России.