Во время одного из интервью Дмитрий Кулеба пошутил о своем стиле.
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Глава МИД о новых реалиях
После приветствия ведущий отметил, что непривычно видеть главу украинского дипломатического ведомства без галстука.
Ну я тоже живой человек, иногда позволяю себе без галстука,
– ответил Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины добавил, что они работают над тем, чтобы против России были введены новые санкции. В частности, 4 марта Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Также там присутствовали главы МИД Великобритании и Канады, а также являющийся совершенно новым прецедентом Госсекретарь США.
Кулеба заявил, что четко озвучил перечень санкций, которых ожидает Украина, и которые еще нужны для того, чтобы сильнее ударить по российской экономике России.
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