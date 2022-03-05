Під час одного з інтерв'ю Дмитро Кулеба пожартував про свій стиль.

Цікаво Прикордонники провели урок патріотизму для чоловіків, які намагалися втекти з України

Глава МЗС про нові реалії

Після привітання ведучий зауважив, що незвично бачити главу українського дипломатичного відомства без краватки.

Ну я теж жива людина, іноді дозволяю собі без краватки,

– відповів Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України додав, що вони працюють над тим, щоб проти Росії були запровадженні нові санкції. Зокрема, 4 березня Кулеба брав участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Також там були присутні глави МЗС Великої Британії та Канади, а також Держсекретар США, що є абсолютно новим прецедентом.

Кулеба заявив, що чітко озвучив перелік санкцій, на які очікує Україна, і які ще потрібні задля того, щоб сильніше вдарити по російській економіці Росії.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!