В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что именно при таких погодных условиях приходится отправляться на помощь туристам, которые пренебрегают предостережениями и уходят в горы в непогоду.
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Следует понимать, что такое легкомыслие может привести к печальным последствиям. Берегите себя!
– отметили в ГСЧС.
Спасатели показали метель в Карпатах: смотрите видео
Снеголовинная опасность в горах
В связи со снегопадами и метелью 5 – 7 февраля на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей будет удерживаться значительная угроза схождения лавин.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили граждан о третьем уровне опасности.
Поэтому, чтобы не подвергать себя опасности, катайтесь только в пределах определенных горнолыжных трасс и путешествуйте по Карпатам ответственно,
– добавили спасатели.
Что делать во время схождения лавины / Инфографика 24 канала