У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що саме за таких погодних умов доводиться вирушати на допомогу туристам, які нехтують застереженнями та йдуть в гори у негоду.

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Варто розуміти, що така легковажність може призвести до сумних наслідків. Бережіть себе!

– наголосили у ДСНС.

Рятувальники показали хуртовину в Карпатах: дивіться відео

Сніголавинна небезпека у горах

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 5 – 7 лютого на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської, а також Львівської областей утримуватиметься значна загроза сходження лавин.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили громадян про третій рівень небезпеки.

Тож, аби не наражати себе на небезпеку, катайтеся лише в межах визначених гірськолижних трас та мандруйте Карпатами відповідально,

– додали рятувальники.

Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу

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