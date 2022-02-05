У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що саме за таких погодних умов доводиться вирушати на допомогу туристам, які нехтують застереженнями та йдуть в гори у негоду.
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Варто розуміти, що така легковажність може призвести до сумних наслідків. Бережіть себе!
– наголосили у ДСНС.
Рятувальники показали хуртовину в Карпатах: дивіться відео
Сніголавинна небезпека у горах
У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 5 – 7 лютого на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської, а також Львівської областей утримуватиметься значна загроза сходження лавин.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили громадян про третій рівень небезпеки.
Тож, аби не наражати себе на небезпеку, катайтеся лише в межах визначених гірськолижних трас та мандруйте Карпатами відповідально,
– додали рятувальники.
Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу