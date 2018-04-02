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Нулевая видимость: в Кемерово прорвало трубу с горячей водой

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В Кемерово прорвало трубу с горячей водой
В Кемерово прорвало трубу с горячей водой / Скриншот из видео

Российское Кемерово снова постигло несчастье – на перекрестке прорвало трубу с кипятком, улицу затянуло непроглядной завесой из пара.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на комментарии информационно-диспетчерского центра ЖКХ Кузбасса.

"При переходе на резервный трубопровод 0,8 метра произошел разрыв стенки трубы с выходом теплоносителя на поверхность. Движение транспорта не перекрыто", – отметили в ЖКХ.

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В пресс-службе Кузбасского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" добавили, что поврежденный трубопровод зимой находился в резерве. Поэтому во время наполнения работники поставили его под рабочее давление, в результате чего произошел порыв.

По предварительной версии, авария произошла из-за коррозии трубы, которая была размещена под проезжей частью.

По словам очевидцев, из-под земли на перекрестке бьет струя кипятка высотой более шести метров. При разрыве трубы был разрушен асфальт, а обломки канализации повредили уличное освещение и рекламные щиты вблизи дороги. Из-за пара на улице ничего не видно.

Внимание! На видео звучит нецензурная лексика!

В Кемерово прорвало трубу с горячей водой - видео

Теги: Новости России Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
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