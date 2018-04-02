Нульова видимість: у Кемерові прорвало трубу з гарячою водою

Російське Кемерово знову спіткало нещастя – на перехресті прорвало трубу з кип'ятком, вулицю затягнуло непроглядною завісою з пари.

Про це повідомляє "Интерфакс" з писиланням на коментар інформаційно-диспетчерського центру ЖКГ Кузбасу.

"При переході на резервний трубопровід 0,8 метра стався розрив стінки труби з виходом теплоносія на поверхню. Рух транспорту не перекрито", – зазначили у ЖКГ.

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У прес-службі Кузбасівського філії ТОВ "Сибірська генеруюча компанія" додали, що пошкоджений трубопровід взимку перебував у резерві. Тож під час наповнення працівники поставили його під робочий тиск, в результаті стався порив.

За попередньою версією, аварія сталася через корозію труби, яка була розміщена під проїжджою частиною.

Зі слів очевидців, з-під землі на перехресті б'є струмінь окропу висотою більше шести метрів. Під час розриву труби був зруйнований асфальт, а уламки каналізації пошкодили вуличне освітлення і рекламні щити поблизу дороги. Через пару на вулиці нічого не видно.

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У Кемерові прорвало трубу з гарячою водою – відео