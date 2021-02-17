В Нур-Султане, столице Казахстана, случился курьезный и возмутительный инцидент. Живую корову на кране подняли на крышу недостроенного дома, чтобы там принести в жертву.

Строительная бригада сделала это, чтобы якобы "дом стоял долго и надежно". Видео опубликовали в сети очевидцы.

Читайте также В Одесской области подожгли шины возле дома женщины, которая кичилась убийством хаски: видео

Инцидент произошел на улице Нажимеденова. Судя по кадрам, когда корову поднимали краном на 7 этаж, она была живой. Ее подвесили кверху копытом.

Корову поднимают на крышу дома: смотрите видео (Осторожно! На кадрах – жестокое обращение с животными!)

Реакция местных властей

Полиция Нур-Султана инициировала выяснение всех обстоятельств этого происшествия. Правоохранители пообещали привлечь нарушителей к ответственности.

Помимо этого, проверку параллельно проводит и Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Что говорят сами строители

Руководитель строителей, которые поднимали животное на крышу недостроенного дома, заявил, что делали это якобы с добрыми намерениями. Видео с его обращением опубликовало издание Sputnik.

Олжас Есеналин пояснил, что корова понадобилась для жертвоприношения (курбандик). Он заверил, что мясо животного раздадут тем, кто в этом нуждается. Мужчина также извинился за негуманные действия коллег.