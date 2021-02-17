У Нур-Султані, столиці Казахстану, трапився курйозний та обурливий інцидент. Живу корову на крані підняли на дах недобудованого будинку, аби там принести у жертву.

Будівельна бригада зробила це, щоб нібито "будинок стояв довго та надійно". Відео опублікували у мережі очевидці.

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Інцидент трапився на вулиці Нажімеденова. Судячи з кадрів, коли корову підіймали краном на 7 поверх, вона була живою. Її підвісили догори ратицями.

Корову підіймають на дах будинку: дивіться відео (Обережно! На кадрах – жорстоке поводження з тваринами!)

Реакція місцевої влади

Поліція Нур-Султана ініціювала з'ясовує всі обставини цієї події. Правоохоронці пообіцяли притягнути порушників до відповідальності.

Крім цього, перевірку паралельно проводить і Міністерство сільського господарства Казахстану.

Що кажуть самі будівельники

Керівник будівельників, які підіймали тварину на дах недобудованого будинку, заявив, що робили це нібито з добрими намірами. Відео з його зверненням опублікувало видання Sputnik.

Олжас Есеналін пояснив, що корова знадобилася для жертвопринесення (курбандик). Він запевнив, що м'ясо тварини роздадуть тим, хто цього потребує. Чоловік також вибачився за негуманні дії колег.