Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции.

Информация об инфицировании Назарбаева появилась на сайте бывшего лидера Казахстана. Там отмечают: причин для беспокойства нет.

К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат,

– говорится в сообщении.

Справка: слово "елбасы" с казахского дословно переводится как "лидер нации". Этим титулом Назарбаев владеет с 2010 года.

В окружении первого президента Казахстана добавляют: Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.

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