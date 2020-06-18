Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции.
Информация об инфицировании Назарбаева появилась на сайте бывшего лидера Казахстана. Там отмечают: причин для беспокойства нет.
К сожалению, последний тест елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат,
– говорится в сообщении.
Справка: слово "елбасы" с казахского дословно переводится как "лидер нации". Этим титулом Назарбаев владеет с 2010 года.
В окружении первого президента Казахстана добавляют: Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.
Новость дополняется...